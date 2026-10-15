Theodor Jumătate De-abia aștept PSG - Barça
Opinii

Theodor Jumătate De-abia aștept PSG - Barça

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 11:07
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 13:17
  • Parisul joacă fotbal cu viteza luminii. O repriză, City nu a existat în fața campioanei Europei. Și acum, să vină Barcelona!
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De doi ani, PSG joacă alt fotbal în Champions League. Unul de care nu se poate apropia nimeni.

Unul pe care îl înțeleg prea puțini. Unul pe care nicio echipă nu l-a contracarat până acum. Nu când conta, în fazele eliminatorii.

Continuă seria Parisului?

De doi ani, roș-albaștrii lui Luis Enrique sunt campionii Europei și, în acest ritm, văzând demonstrația lor spectaculoasă din prima repriză cu Manchester City, pot cuceri trofeul și al treilea an la rând.

City e cea mai bună în Premier League, singura cu maximum de puncte după șase etape, venită după 3-0 pe terenul lui Liverpool, dar nu a existat 45 de minute în fața lui PSG.

Cine-l poate opri pe Doue? Nu City! Foto: Imago Cine-l poate opri pe Doue? Nu City! Foto: Imago
Cine-l poate opri pe Doue? Nu City! Foto: Imago

Presing colectiv agresiv, recuperare ultrarapidă, pase dintr-o atingere, combinații în viteză și o explozie de talent, pasiune, entuziasm pe ultimii 30 de metri. PSF, nu PSG!

De ce era ingrijorat Guardiola

A fost 3-0 la pauză pentru parizieni, putea fi 5-0. Și fără Kvaratskhelia, păstrat rezervă la start de Lucho.

MVP Vitinha era pe tot terenul, Doue, genial în acțiuni, Dembele, încă Balonul de Aur, sprinter printre jaloane.

Atunci, în acea primă repriză, s-a jucat totul pe „Etihad”. Îngrijorarea lui Pep Guardiola în tribună era vizibilă. Trezirea lui City, revolta sa după pauză, doar a dat meciului o notă picantă de Champions. Nu l-a schimbat. 3-0 în 45 de minute, 4-2 la final.

PSG - Barcelona, tot ce poate fi mai frumos

După această repriză de virtuozitate, de-abia aștept PSG - Barcelona, marți, în Ligă.

Roș-albastru parizian contra blaugrana catalan. Tot ce poate fi mai frumos în fotbal. Joc colectiv, individual, la maximum.

Mi-ar plăcea să fie doar o pregătire pentru finală.

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