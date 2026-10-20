„Ne-a predat o lecție” Fanii Rapidului îl caută pe elevul-erou din Bistrița, rănit în timp ce își apăra profesoara. Ce vor să-i ofere
Un băiat de 12 ani, cu hanorac cu însemnele Rapidului, a încercat să-i țină piept atacatorului de 13 ani înarmat cu un cuțit
Superliga

„Ne-a predat o lecție” Fanii Rapidului îl caută pe elevul-erou din Bistrița, rănit în timp ce își apăra profesoara. Ce vor să-i ofere

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 11:00
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 11:07
  • Suporterii rapidiști din gruparea Original.1923 îl caută pe elevul de 12 ani din Bistrița care a intervenit pentru a-și apăra profesoara, atacată cu un cuțit de un coleg.
  • Băiatul, care purta un hanorac cu însemnele Rapidului în momentul incidentului, a fost rănit în timpul confruntării.
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Fanii vor să răsplătească gestul curajos al copilului și anunță că îi pregătesc mai multe surprize.

Pentru a ajunge la el, grupul Original.1923 a lansat un apel public prin care cere ajutorul celor care îl cunosc băiat sau pe familia acestuia.

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Suporterii Rapidului vor să-l răsplătească pe elevul din Bistrița care și-a apărat profesoara

Fanii au publicat un mesaj de susținere pe rețelele sociale, în care au anunțat că doresc să-i ofere elevului mai multe cadouri și să-i transmită încurajări în perioada de recuperare.

  • „Respect pentru curaj.
    Respect pentru omenie.
    Respect pentru spiritul rapidist!
  • În urma incidentului cutremurător petrecut în Bistrița, am aflat cu admirație despre gestul unui elev, îmbrăcat în tricoul Rapidului, care a sărit în ajutorul profesoarei, dând dovadă de un curaj și de o tărie de caracter remarcabile.
  • Pentru noi, Rapidul nu înseamnă doar fotbal. Înseamnă solidaritate, respect și puterea de a fi alături de cei aflați în suferință.
  • Știm că în aceste momente te afli pe patul de spital. Vrem să îți transmitem toată forța noastră și să îți urăm însănătoșire grabnică. Nu ești singur în această luptă! Așa cum tu nu ai ezitat să fii scut pentru altcineva, familia rapidistă este acum alături de tine. Spiritul care te-a făcut să intervii îți va da puterea să te întorci curând și mai puternic acasă!
  • Pentru că susținem educația, dar și pasiunea pentru culorile noastre, Original dorește să îi ofere acestui tânăr un set complet de rechizite școlare, o eșarfă de rapidist și un abonament la meciurile echipei Rapid pentru întregul sezon. Chiar dacă distanța până la București este mare, acest abonament este garanția noastră: locul tău în Giulești te va aștepta mereu, oricând vei avea ocazia să vii!
  • Astăzi nu vorbim despre scoruri sau rivalități, ci despre un tânăr care ne-a predat tuturor o lecție.
  • 🔴 APEL CĂTRE COMUNITATE:
    Pentru a-i putea trimite aceste lucruri, avem nevoie de ajutorul vostru. Dacă cineva îl cunoaște pe acest tânăr, pe familia sa sau pe apropiații lui din Bistrița, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în privat”.

Filmul atacului șocant dintr-o școală din Bistrița

Cazul, pe scurt:

  • Un elev de 13 ani, din clasa a VII-a, ar fi pregătit atacul înainte de a intra în acțiune. Acesta a publicat mesaje pe TikTok, și-a pus o cagulă și o cască de motociclist și a luat un briceag.
  • Elevul a mers la o clasă a VI-a, unde se desfășura ora de matematică. Când profesoara a deschis ușa, acesta a atacat-o în mod repetat cu cuțitul.
  • Ulterior, a rănit un elev de 12 ani care a încercat să intervină și să-și apere profesoara, dar a fost și el rănit. Copiii din clasă au fugit speriați pentru a se îndepărta de agresor.
  • 13 persoane minore și un adult au avut nevoie de îngrijiri după ce au suferit atacuri de panică.

Luni dimineață, 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, un elev în vârstă de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un coleg mai mic, în vârstă de 12 ani, care a intervenit pentru a-și apăra dascălul.

Potrivit informațiilor relatate de presa națională, atacul s-a produs în jurul orei 8:40. Copilul de 13 ani a bătut de mai multe ori în ușa clasei, iar profesoara care a ieșit să vadă despre ce e vorba a fost atacată.

Un alt elev, în vârstă de 12 ani, a încercat să o apere pe profesoară, dar a fost și el rănit cu cuțitul. Puștiul-erou purta un hanorac cu însemnele echipei Rapid.

Cele două victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Ulterior, agresorul a intrat în sala de curs, unde ar fi încercat să ajungă la un alt elev.

În cele din urmă, agresorul a fost imobilizat de paznicul școlii și de un profesor de sport, până la intervenția polițiștilor.

Băiatul de 12 ani a primit îngrijiri la Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie din Bistrița și a fost externat în cursul aceleiași zile.

Profesoara, în vârstă de 28 de ani, a suferit mai multe plăgi prin înjunghiere și a fost supusă unor intervenții chirurgicale.

Elevul a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca pentru o expertiză psihiatrică.

Întrucât are 13 ani, acesta nu răspunde penal potrivit legislației române, care exclude răspunderea penală a minorilor sub 14 ani. Expertiza urmează să clarifice dacă există afecțiuni psihice care necesită tratament sau internare.

În funcție de evaluare, pot fi analizate și măsuri de protecție și supraveghere prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat. Anchetatorii au analizat și informații publicate de adolescent pe rețelele sociale înaintea atacului, inclusiv mesaje care ar fi indicat că acesta își pregătise fapta.

Inspectorul școlar general a declarat că elevul nu figura în evidențele școlii cu probleme de comportament, deși ar fi fost descris ca fiind mai retras și cu dificultăți de integrare în colectiv, scrie HotNews.

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