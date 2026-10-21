„Giuleștiul te așteaptă!” Reacția clubului Rapid, după gestul eroic al elevului de 12 ani din Bistrița: „Din respect pentru eroul nostru și familia sa”
Un băiat de 12 ani, cu hanorac cu însemnele Rapidului, a încercat să-i țină piept atacatorului de 13 ani înarmat cu un cuțit
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„Giuleștiul te așteaptă!” Reacția clubului Rapid, după gestul eroic al elevului de 12 ani din Bistrița: „Din respect pentru eroul nostru și familia sa”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 14:08
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 14:08
  • Clubul Rapid a transmis un mesaj de susținere pentru băiatul de 12 ani din Bistrița, suporter al giuleștenilor, care a intervenit pentru a-și apăra profesoară atacată cu un cuțit de un alt elev, la școală.
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Conducerea clubului anunță că a luat legătura cu familia copilului și cu reprezentanții instituției de învățământ încă din primele momente de după eveniment și explică de ce a ales să nu facă publică mai devreme implicarea.

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Reacția clubului Rapid, după gestul eroic al băiatului de 12 ani din Bistrița

Potrivit comunicatului, oficialii au dorit să păstreze intimitatea copilului și a familiei sale.

„Clubul FC Rapid a luat legătura cu reprezentanții instituției de învățământ și cu părinții micului nostru rapidist din Bistrița încă din primele momente de după tragicul incident și este alături de familie în această perioadă dificilă.

Din respect pentru eroul nostru și familia sa, alegem să le respectăm intimitatea și să le oferim liniștea de care au atât de multă nevoie.

Le transmitem toată susținerea noastră, multă putere și cele mai bune gânduri!”.

Într-o a doua parte a mesajului, giuleștenii i s-au adresat direct puștiului de 12 ani, căruia i-au făcut o promisiune fermă:

„Dragul nostru erou,
Vrem să știi că nu ești singur! Întreaga familie rapidistă este alături de tine și îți ține pumnii!

Abia așteptăm să ne întâlnim la București! Până atunci, ai grijă de tine și fă-te bine! Giuleștiul te așteaptă, iar noi abia așteptăm să te cunoaștem!”.

Filmul atacului șocant dintr-o școală din Bistrița

Cazul, pe scurt:

  • Ulterior, a rănit un elev de 12 ani care a încercat să intervină și să-și apere profesoara, dar a fost și el rănit. Copiii din clasă au fugit speriați pentru a se îndepărta de agresor.
  • 13 persoane minore și un adult au avut nevoie de îngrijiri după ce au suferit atacuri de panică.

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