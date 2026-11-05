Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații

Primele informații privind autopsia lui Jesus de Miguel, fotbalistul în vârstă de 30 de ani care a murit după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci din Spania, indică drept posibilă cauză a decesului un traumatism toracic accidental.

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Concluzia apare în informațiile preliminare publicate de presa spaniolă, însă raportul medico-legal integral nu a fost făcut public, fiind păstrat confidențial din respect pentru intimitatea jucătorului și a familiei sale.

Primele rezultate ale autopsiei lui Jesus de Miguel

Primele constatări ale autopsiei indică o leziune la nivelul toracelui, considerată compatibilă cu impactul suferit în timpul unui duel de joc, scrie La Gaceta de Canarias.

Rezultatul preliminar nu reprezintă raportul medico-legal definitiv. Rămâne de stabilit cu exactitate mecanismul producerii leziunii și legătura acesteia cu stopul cardiac.

Mai multe rapoarte de autopsie sunt încă în așteptare, precum și rezultatele diferitelor examinări medicale efectuate pacientului în timpul șederii la terapie intensivă.

Poliția investighează intervenția medicală în cazul lui Jesus de Miguel

Dincolo de stabilirea cauzei medicale a decesului, autoritățile spaniole analizează și circumstanțele intervenției de urgență.

Potrivit El Pais, anchetatorii verifică protocoalele medicale aplicate după accidentarea fotbalistului, inclusiv modul în care a fost acordat primul ajutor și desfășurarea transportului către spital.

Investigația urmărește să stabilească dacă procedurile medicale au fost respectate și dacă intervenția s-a desfășurat conform protocoalelor aplicabile.

Jesus de Miguel a decedat la câteva ore după ce suferise un infarct pe gazon și fusese resuscitat. În timpul meciului dintre FC Andorra și CD Tenerife, portarul Jesus Owono (25 de ani) l-a lovit puternic cu genunchiul în piept, iar atacantul s-a prăbușit pe gazon, a suferit un stop cardiorespirator și a avut nevoie de resuscitare.

A murit la spital, a doua zi dimineața, starea sa agravându-se peste noapte.

Jesus de Miguel va fi înmormântat azi, la Navahermosa, orașul din provincia Toledo de unde provin părinții și bunicii săi și cu care atacantul avea legături strânse.

FC Andorra, adversara echipei CD Tenerife în meciul în care s-a produs tragedia, va fi prezentă la înmormântare prin proprietarul clubului, Gerard Pique, și președintele echipei, Ferran Vilaseca.

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