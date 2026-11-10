Când revine Kompany Ultimele vești despre antrenorul lui Bayern după ce a leșinat luna trecută la centrul sportiv al bavarezilor

Vincent Kompany, care s-a prăbușit pe teren la antrenament pe 23 octombrie, ar trebui să revină alături de Bayern după pauza pentru meciurile naționalelor.

Ce au spus despre tehnicianul belgian directorul sportiv și președintele de onoare ai clubului munchenez.

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Au trecut aproape trei săptămâni de când Vincent Kompany s-a prăbușit pe teren în timp ce urmărea antrenamentul echipei secunde a lui Bayern.

Internat de urgență pe 23 octombrie, tehnicianul în vârstă de 40 de ani a părăsit spitalul șapte zile mai târziu, continuând tratamentul acasă.

Belgianul în vârstă de 40 de ani avea nevoie în primul rând de odihnă. Era extenuat. Suferise o criză de meningită pe fondul oboselii acute.

„Kompany se va întoarce pe bancă la sfârșitul pauzei internaționale”

Fanii munchenezi se întreabă când ar putea reveni Kompany alături de Bayern.

Directorul sportiv Max Eberl și președintele de onoare Uli Hoeness au vorbit despre el în ultimele zile.

„Recuperarea lui progresează așa cum ne așteptam. Suntem constant în contact, arată bine. Va fi foarte curând împreună cu noi, refăcut sută la sută” , a declarat Eberl, potrivit presei germane.

Hoeness nu a sugerat, a spus direct pentru Bayerischer Rundfunk, preluat și de L’Equipe: „La sfârșitul acestei pauze internaționale, Vincent se va întoarce pe bancă”.

Kompany, o lună de pauză. Revine pe 20 noiembrie

Cel mai influent oficial al clubului alb-roșu a explicat că „a fost un virus contractat în urmă cu mai multe săptămâni pe fondul suprasolicitării”.

Lucrează douăsprezece ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Este dedicat total meseriei sale. A fost pur și simplu prea mult Uli Hoeness, președinte onorific al lui Bayern

Kompany e așteptat la marginea terenului pe 20 noiembrie, la meciul de la Munchen cu FC Koln.

Ar însemna o lună de pauză. Ultima sa apariție, pe 21 octombrie, la 2-2 cu Arsenal (a), în Ligă.

5 partide a ratat Kompany: 3 în Bundesliga, una în Champions, alta în Cupa Germaniei

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