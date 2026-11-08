Chivu a tunat la conferință Ce l-a deranjat pe antrenorul român: „Doar în Italia se întâmplă asta!”

Inter - Como 2-0. Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a sărit în apărarea atacantului Marcus Thuram (29 de ani) la conferința de presă.

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Marcus Thuram a contribuit decisiv la victoria celor de la Inter, care se mențin la un singur punct în spatele liderului Lazio.

Atacantul francez a marcat în minutul 19, după o respingere greșită a unui adversar.

Inter - Como 2-0 . Cristi Chivu a răbufnit la conferință: „Doar în Italia este contestat uneori unul ca Thuram”

În contextul în care Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter, este accidentat, Cristi Chivu și-a pus încrederea în Marcus Thuram.

În cadrul conferinței de presă de la finalul meciului cu Como, antrenorul lui Inter a sărit în apărarea francezului, care a fost contestat în ultima perioadă.

„Doar în Italia este contestat uneori unul ca Thuram. A dat dovadă de leadership într-un moment în care Lautaro lipsește.

Suntem fără el, dar atacanții au fost mereu disponibili, cu excepția cazurilor de febră și vărsături. Nu am venit niciodată să ne plângem de accidentări și probleme, nici măcar atunci când a trebuit să apelăm la echipa U23.

Până acum am avut un sezon cu urcușuri și coborâșuri. Coborâșurile aș spune că au fost puține, chiar dacă au durut”, a declarat Chivu, conform sportmediaset.it.

FOTO. Golul marcat de Marcus Thuram în Inter - Como 2-0

În minutul 19, Marcus Thuram a majorat diferența pentru „nerazzurri”.

Spaniolul Alex Valle a respins greșit o centrare, iar mingea a ajuns cu noroc la Thuram. Francezul nu a stat pe gânduri și a șutat printre picioarele portarului lui Como, Robert Sanchez, reușind să marcheze.

50 de milioane de euro este cota de piață a lui Marcus Thuram, conform Transfermarkt

Marcus Thuram este jucătorul lui Inter din vara anului 2023, atunci când a fost transferat de la Borussia Monchengladbach.

În acest sezon, francezul a jucat 14 meciuri pentru clubul italian, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 4 pase decisive.

VIDEO. Rezumat Inter - Como 2-0

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