Urna a treia pentru România: ce a arătat tragerea UEFA de la Monaco despre bilă, program și auditor
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Urna a treia pentru România: ce a arătat tragerea UEFA de la Monaco despre bilă, program și auditor

alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 11:50
  • Mâna care scoate bila e doar o parte a tragerii
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România știe deja din ce urnă pleacă la tragerea preliminariilor EURO 2028: a treia valorică. Potrivit calculelor Football Meets Data, citate de ziare.com pe 6 octombrie, rezultatele rămase în Liga Națiunilor nu o mai pot muta de acolo. Bilele vor decide adversarii pe 6 decembrie 2026, la Belfast, în Irlanda de Nord. La prima vedere, o asemenea tragere pare simplă: o mână scoate o bilă din urnă, sub privirile tuturor. Încrederea în rezultat nu vine însă doar din gestul de la urnă, ci și din verificarea făcută de cineva care nu participă la tragere.

Tragerea din decembrie decide drumul naționalei spre EURO 2028. Naționalele UEFA vor fi împărțite în 12 grupe de câte patru sau cinci echipe, iar UEFA a anunțat un format nou de calificare, în care adversarii din grupă se întâlnesc acasă și în deplasare. Tocmai de aceea merită văzut, înainte ca România să-și afle adversarii, cum trage UEFA bilele și cine le verifică.

La Liga Campionilor, programul a extras opt adversari pentru fiecare club

Procedura pe care UEFA a descris-o pas cu pas este cea de la tragerea fazei principale a Ligii Campionilor 2026/27, care a avut loc pe 27 august, la Grimaldi Forum din Monaco. Primul pas a rămas manual. O bilă a fost scoasă la întâmplare din urna corespunzătoare și deschisă, ca să se vadă numele echipei extrase. Abia apoi a lucrat calculatorul: un program automat a extras pentru acea echipă opt adversari, câte doi din fiecare urnă. Programul avea restricții de respectat. În principiu, echipele din aceeași federație națională nu se puteau întâlni, iar fiecare club putea avea cel mult doi adversari din oricare altă federație.

Un auditor extern a verificat întreaga tragere, partea manuală și cea digitală

„Întregul proces al tragerii (digital și manual) a fost examinat și verificat de un auditor extern desemnat”, scrie UEFA despre seara de la Monaco. Fraza aceasta spune despre credibilitatea tragerii mai mult decât gestul de la urnă. Încrederea într-un rezultat aleatoriu crește când mecanismul care îl produce e verificat de altcineva decât cel care îl folosește. Principiul se aplică oriunde un program dă rezultate la întâmplare, inclusiv departe de scena unei trageri. Pe NetBet.ro (L1260651W001771, ONJN, 18+), de exemplu, se joacă online jocuri de cazino, iar la multe dintre ele rezultatul e stabilit tot de un program. Pentru o asemenea platformă, normele românești îi cer operatorului să depună, în dosarul pentru licență, certificatul unui laborator specializat care să ateste că platforma de joc îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Laboratorul are acolo rolul pe care auditorul extern l-a avut la tragere.

La tragerea Ligii Campionilor, bila deschisă se putea urmări cu ochiul liber. Alegerea celor opt adversari, cu restricțiile ei între federații, s-a făcut însă în calculator, unde doar un control independent poate confirma că regulile au fost respectate. Spectatorul vede doar rezultatul.

Ce spune, de fapt, urna a treia despre România?

Franța, Italia, Olanda și Grecia și-au asigurat deja urna 1, potrivit acelorași calcule Football Meets Data. Pentru România, poziția din urna a treia nu spune nimic despre forma jucătorilor sau despre locurile din lotul naționalei, care se decid în altă parte. Spune doar unde se află echipa în ierarhia valorică, nimic mai mult.

Socoteala importantă vine după tragere. UEFA a stabilit că se califică direct la turneul final cele 12 câștigătoare de grupă și cele mai bune 8 locuri secunde, adică 20 de echipe. Până pe 6 decembrie, orice listă cu adversari posibili rămâne un exercițiu de imaginație, fiindcă nimeni nu știe încă ce bile vor ieși. În afara fotbalului, la jocurile de noroc, regulile sunt stricte: organizatorii sunt obligați să interzică accesul minorilor, iar cei online trebuie să-i ofere fiecărui jucător posibilitatea de a-și fixa limite de depunere zilnice, săptămânale și lunare.

Va folosi UEFA aceeași metodă și în decembrie?

Un lucru nu trebuie luat ca sigur: că tragerea preliminariilor va urma pas cu pas metoda de la Monaco. Acolo, programul a tras câte opt rivali fiecărui club, pe când preliminariile se dispută în grupe, cu meciuri tur și retur, după formatul prezentat în anunțul UEFA despre tragerea de la Belfast. Restricțiile și rolul calculatorului pot fi altele. Pe 6 decembrie, suporterii naționalei vor afla adversarii din grupă. Rămâne de văzut dacă UEFA va spune din nou cine a verificat tragerea și ce anume a verificat.

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