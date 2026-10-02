„Cea mai mare frustrare” Regretul lui Alex Musi după accidentarea suferită luna trecută: „Ar fi fost prima dată”. Când va reveni pe gazon

Alexandru Musi (22 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită și momentul în care va reveni pe gazon.

În plus, atacantul „câinilor” a făcut o paralelă între stilul de joc impus de Nuno Campos și cel al fostului antrenor, Zeljko Kopic.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul „câinilor” s-a accidentat la începutul lunii septembrie, iar leziunea și perioada de recuperare au fost mai lungi decât se așteptau inițial cei din club.

Alexandru Musi: „În 6-8 săptămâni o să fiu alături de băieți”

Fotbalistul a fost operat ulterior, la aproximativ o săptămână distanță, iar acum a transmis că ar urma să revină în aproximativ 6-8 săptănâni de la intervenție.

În plus, regretă că a pierdut șansa de a prinde lotul final al naționalei, după ce Gică Hagi îl adăugase pe lista preliminară.

„Recuperarea merge bine, foarte repede și sper să fiu cât de curând alături de băieți. Nu mi-au dat un timp anume, dar, din ce mi-a spus domnul doctor Codorean, între 6 și 8 săptămâni o să fiu înapoi alături de băieți.

Musi a postat o imagine de la o ședință de recuperare FOTO Instagram Alex Musi

Este foarte dificil. Eram în formă, dar asta e viața de fotbalist. Se întâmplă și accidentări și trebuie să trec și peste asta. Pentru mine este bine că este o pauză și nu pierd foarte multe meciuri. Suntem uniți, râdem, ne antrenăm cu zâmbetul pe buze și asta e tot ce contează.

Clar că este cea mai mare frustrare (n.r - că a ratat naționala). Puteam să prind și eu lotul. Ar fi fost prima dată în cariera mea când prindeam lotul mare. Dar tot răul spre bine, până la urmă vor veni și lucruri frumoase”, a declarat Musi, potrivit sport.ro.

FOTO. Dinamo - Metaloglobus, amical în pauza competițională

În ceea ce privește lupta pentru titlu, Musi a transmis:

„Este un campionat strâns, cu echipe bune. Nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Noi trebuie să ne gândim la noi, să luăm fiecare meci în parte și să îl câștigăm, de ce nu?", a mai spus Musi.

Locul 1 arată că noi suntem cea mai în formă echipă. Dar eu văd și Rapid, și Craiova. O să avem o luptă frumoasă cu ei”.

Alexandru Musi: „Eu zic că sistemul ne ajută să avem mai multe situații de poartă”

În final, Musi a vorbit despre diferențele de joc dintre stilul lui Nuno Campos și cel al lui Zeljko Kopic, fostul tehnician al echipei.

„A venit dânsul, a schimbat foarte multe, inclusiv sistemul de joc. Eu zic că sistemul ne ajută să avem mai multe situații de poartă și să ajungem acolo în față pentru a marca.

Jucătorilor de la Dinamo le place mingea, le place posesia. Trebuie să ne adaptăm bine la modulul ăstade joc și să încercăm să învățăm de la Mister.

Și în sezonul trecut, cu domnul Kopic, aveam un sistem bun de joc. Din păcate, am pierdut și Cupa României, am avut acele eșecuri consecutive în play-off și de aceea am căzut un pic. Totuși, a fost un sezon reușit per total”, a mai spus Musi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport