Românul lui Stuttgart e tot mai bun Ce s-a întâmplat cu Seimen în ultima etapă de Bundesliga. Se apropie Interul lui Chivu

Dennis Seimen, 20 de ani, portarul român al lui Stuttgart, se impune din ce în ce mai mult în campionatul german.

Reacție după ce a fost esențial la victoria lui VfB, 1-0 acasă cu Werder Bremen.

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Dennis Seimen este în sezonul de debut în Bundesliga și Liga Campionilor la VfB Stuttgart.

Un portar în vârstă de 20 de ani cu dublă cetățenie, germană și română, pe care mulți îl văd drept unul dintre viitorii pretendenți pentru tricoul cu numărul 1 al Mannschaftului.

10 milioane de euro este cota lui Seimen, potrivit Transfermarkt

„Seimen, paradă strălucitoare într-un moment decisiv”

Lăsat rezervă de câteva ori în Champions, înlocuit de Bredlow, antrenorul roș-albilor a fost întrebat ce se întâmplă cu el.

Sebastian Hoeness a repetat că Seimen este titularul, dar încearcă să-l protejeze, pentru că e foarte tânăr și vine după o accidentare.

Seimen și antrenorul Hoeness, după Stuttgart - Bremen 1-0. Foto: Imago

În Bundesliga, poarta e a lui. Revenit pe teren, Dennis a fost esențial în victoria lui VfB, 1-0 acasă cu Werder Bremen weekendul trecut.

„O paradă strălucitoare într-un moment decisiv. Seimen a avut un rol-cheie”, s-a comentat pe pagina de X a clubului șvab.

Rettungstat in höchster Not und die Null gehalten! 🧱 Mit seiner tollen Parade gegen Werder Bremen hat Dennis #Seimen maßgeblich zum 1:0-Heimsieg beigetragen. 🧤 #VfB | #VfB1893 | #Bundesliga | #VfBSVW https://t.co/3m8o4JMkGD — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) November 9, 2026

Seimen, inclus în echipa etapei în Bundesliga alături de Kane

Nu doar Stuttgart l-a remarcat pe portar. Transfermarkt l-a ales cel mai valoros goalkeeper al etapei a 9-a, începând cu el echipa ultimei runde.

Alături de Seimen, Balonul de Aur Kane și Kimmich, căpitanul lui Bayern.

Einige Torschützen haben es in die Elf des 9. Spieltags geschafft! 👏 Fehlt eurer Meinung nach ein Spieler? 🤔 Alle Infos: https://t.co/XQ8r0Y1b7A https://t.co/ADraCKquIw — Transfermarkt (@Transfermarkt) November 9, 2026

A fost al doilea său meci în care păstrează plasa neatinsă. Primul a fost debutul în Bundesliga, la 2-0 cu Paderborn pe 10 octombrie.

5 partide consecutive are Seimen în Bundesliga. A mai jucat un meci de Champions, la 1-1 cu Atletico Madrid

Pe Seimen îl așteaptă duelul cu Interul lui Chivu

După pauza dedicată naționalelor, urmează confruntarea cu Schalke (d, 21 noiembrie), în campionat, și mai ales duelul cu Interul lui Chivu, pe „Meazza”, în Ligă (d, 25 noiembrie).

Clubul nerazzurro l-a trecut pe listă pe Seimen pentru un eventual transfer în vara lui 2027. Stuttgart cere 25-30 de milioane de euro.

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