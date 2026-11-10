Scandal după meci VIDEO. Jucătorul de la FC Botoșani i-a înjurat pe fani » Cum a reacționat Croitoru +10 foto
Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc
Superliga

Scandal după meci VIDEO. Jucătorul de la FC Botoșani i-a înjurat pe fani » Cum a reacționat Croitoru

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 16:11
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 16:11
  • Zoran Mitrov (24 de ani), jucătorul de la FC Botoșani, a avut o reacție nervoasă la adresa fanilor, după remiza obținută cu Oțelul, scor 1-1, în etapa #15 din Superliga.
  • La finalul partidei, suporterii au început să strige „demisia, demisia!”.
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A trecut mai bine de o lună de la ultimul meci câștigat de FC Botoșani, 2-0 cu UTA Arad, pe 10 octombrie.

Echipa lui Marius Croitoru a avut evoluții mult sub așteptări de atunci, iar fanii au răbufnit.

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VIDEO. Zoran Mitrov i-a înjurat pe fanii lui FC Botoșani

Oțelul Galați a deschis scorul prin Nuno Pedro, iar echipa lui Marius Croitoru s-a văzut condusă din minutul 69. FC Botoșani a obținut in extremis un punct, după ce Roland Idowu a marcat în minutul 90+4.

Nemulțumiți de rezultatele favoriților din ultima perioadă, fanii echipei FC Botoșani au scandat de mai multe ori „demisia” și i-au huiduit pe jucători!

În momentul când Marius Croitoru și elevii săi părăseau terenul și se îndreptau spre tunel, suporterii au intensificat scandările, iar Zoran Mitrov și-a pierdut cumpătul.

Într-un videoclip postat de jurnalistul local Ionuț Tăbultoc se poate observa cum Mitrov gesticula nervos la adresa fanilor.

Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc
Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc

Galerie foto (10 imagini)

Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc
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Fotbalistul nu s-a oprit aici. Mitrov i-a și înjurat pe fani: „Taci, mă, odată, du-te-n p*** mea!”, ar fi spus acesta, conform gsp.ro.

Marius Croitoru a observat gestul elevului său și i-a pus imediat mâna la gură pentru a-l împiedica să-i mai înjure pe fani.

Ulterior, antrenorul lui FC Botoșani a cerut scuze publicului.

Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc
Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc

Galerie foto (10 imagini)

Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc Zoran Mitrov i-a înjurat pe fani la finalul meciului FC Botoșani - Oțelul. Foto: captură video Facebook/Ionuț Tăbultoc
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Zoran Mitrov evoluează la FC Botoșani de la începutul anului 2024. În acest sezon, extrema dreaptă a jucat 15 meciuri, în care a marcat 3 goluri și a oferit 4 pase decisive.

FC Botoșani se află pe locul 12 în Superliga, la finalul turului de campionat, cu 15 puncte acumulate după 15 meciuri.

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