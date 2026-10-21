L-a „citit” pe Baiaram Adrian Ilie a identificat problema cu care se confruntă fotbalistul de la Craiova

Adrian Ilie (52 de ani), fost internațional român, a analizat evoluțiile lui Ștefan Baiaram (23 de ani), jucătorul Craiovei.

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Deși era titular incontestabil la Universitatea Craiova în sezonul trecut, Baiaram și-a pierdut treptat locul în primul „11” al oltenilor.

În acest sezon, fotbalistul a avut evoluții modeste, iar Adrian Ilie consideră că acesta a ajuns în punctul în care și-a pierdut complet încrederea.

Adrian Ilie l-a analizat pe Ștefan Baiaram: „Joacă din ce în ce mai prost”

„Cobra” este de părere că Ștefan Baiaram trebuie să-și revină cât mai curând la forma din sezonul trecut, astfel încât să nu-și piardă locul de titular la Craiova în detrimentul lui Luca Băsceanu.

„Cred că Baiaram a ieșit din ritm, nu mai are încredere în el și joacă din ce în ce mai prost. A ajuns la nivelul în care nu are încredere în el.

Băsceanu este peste el acum, pentru că joacă bine, are încredere, în timp ce Baiaram a avut probleme și cu publicul. Și-a ieșit din ritm. Așa cum zic eu, jucătorii români nu au continuitate.

Este foarte ușor să ajungi în vârf, dar depinde cât rămâi acolo. Știi cum se coboară de acolo? Ca pe sanie, la vale, nu te mai oprești.

De urcat până acolo e ușor. Din punctul meu de vedere, Baiaram a ajuns ca și cum începe din nou fotbalul”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

Trebuie să aibă o tărie mare de caracter ca să revină la nivelul lui. E un jucător talentat. A uitat fotbalul de acum un an de zile? Băsceanu își câștigă locul în teren. În momentul de față, el joacă bine și e titular. Adrian Ilie, despre Ștefan Baiaram

În acest sezon, Ștefan Baiaram a jucat 20 de meciuri pentru Universitatea Craiova în toate competițiile, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere 3 pase decisive.

Acesta a fost rezervă neutilizată în două partide de campionat până acum, cu Dinamo (1-5, etapa 2) și FC Voluntari (3-1, etapa 6).

Baiaram a fost integralist cu FC Argeș, scor 0-1, în etapa 4, iar în restul partidelor a intrat pe parcurs.

50 de meciuri a jucat Ștefan Baiaram pentru Craiova în sezonul trecut, în toate competițiile. A marcat 12 goluri și a oferit 6 pase decisive

Luca Băsceanu (20 de ani), fotbalistul care evoluează pe aceeași poziție cu Baiaram, a jucat în 14 meciuri pentru olteni în acest sezon, reușind o singură pasă decisivă.

În ultimul meci de campionat, cu Farul, scor 2-0, Luca Băsceanu a fost titular. A fost înlocuit în minutul 57 cu Ștefan Baiaram.

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