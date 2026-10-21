Pușcaș și Cîrjan, reloaded   Atacantul dinamovist a postat o comparație inedită: o poză din 2019 și una de azi
Pușcaș și Cîrjan, azi FOTO instagram.com/puski96
Superliga

Pușcaș și Cîrjan, reloaded Atacantul dinamovist a postat o comparație inedită: o poză din 2019 și una de azi

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 11:35
  • George Pușcaș își continuă recuperarea pentru a reveni pe teren în tricoul lui Dinamo
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Atacantul nu a bifat niciun minut în acest sezon, din cauza unei accidentări, însă a bătut palma cu clubul pentru prelungirea contractului pe încă 3 ani.

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În ciuda faptului că a jucat puțin anul acesta, Pușcaș se simte bine la Dinamo și are mulți prieteni în echipă, contribuind la atmosfera bună din vestiarul lui Nuno Campos.

Vârful de 30 de ani a postat pe contul personal de Instagram două imagini inedite cu căpitanul Cătălin Cîrjan.

Una e de acum 7 ani, când ambii jucau în Anglia, iar una de azi, din cantonamentul de la Săftica.

Cîrjan, 23 de ani, evolua pe atunci la academia lui Arsenal, iar Pușcaș la Reading FC.

Pușcaș și Cîrjan în 2019 și azi FOTO instagram.com/puski96 Pușcaș și Cîrjan în 2019 și azi FOTO instagram.com/puski96
Pușcaș și Cîrjan în 2019 și azi FOTO instagram.com/puski96

Dinamo i-ar fi prelungit contractul lui Pușcaș ca răsplată pentru fidelitatea fotbalistului

Pușcaș va fi remunerat cu 20.000 de euro lunar începând cu sezonul viitor, având diverse condiții în contract care îi mai pot aduce sume importante, în funcție de numărul de goluri și apariții.

Deși nu a bifat niciun meci în acest sezon din cauza problemelor medicale, oficialii lui Dinamo i-ar fi oferit acest contract generos pentru a-i răsplăti fidelitatea, informează prosport.ro.

Mai exact, pe finalul sezonului trecut, Pușcaș a mers la un control de specialitate în străinătate, iar medicul i-a transmis că trebuie să se opereze urgent din cauza pubalgiei.

În acel moment, atacantul ar fi fost rugat de antrenorul Zeljko Kopic să amâne intervenția pentru finalul sezonului.

Pușcaș a acceptat propunerea, și-a asumat riscul de a juca cu dureri, iar Dinamo l-ar fi recompensat astfel pentru gestul său.

„A fost o chestiune de etichetă. De moralitate. Fidelitate. El s-a sacrificat pentru echipă, iar acționarii nu puteau să nu reacționeze decât așa cum au făcut-o”, ar fi transmis apropiați ai jucătorului, potrivit sursei citate.

8 meciuri
a adunat Pușcaș în tricoul lui Dinamo, toate în sezonul precedent, reușind un gol și o pasă decisivă
  • De-a lungul carierei sale, George Pușcaș a evoluat la echipe precum Inter Milano, Reading, Palermo, Bari și Genoa. A bifat multiple apariții în Serie B și Championship, iar la echipa naționala a adunat 46 de selecții.
Pușcaș își continuă recuperarea, aici alături de fizioterapeutul Rodrigo Evangelisti. FOTO instagram.com/puski96 Pușcaș își continuă recuperarea, aici alături de fizioterapeutul Rodrigo Evangelisti. FOTO instagram.com/puski96
Pușcaș își continuă recuperarea, aici alături de fizioterapeutul Rodrigo Evangelisti. FOTO instagram.com/puski96

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