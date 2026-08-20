Baiaram, huiduit din nou Fanii și-au pierdut răbdarea cu vedeta Craiovei la play-off-ul cu Ararat-Armenia

U CRAIOVA - ARARAT-ARMENIA 1-1. Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, a fost huiduit de propriii fani în momentul schimbării.

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Titularizat de Filipe Coelho, „decarul” campioanei României a părăsit terenul în minutul 85, când a fost înlocuit cu Luca Băsceanu (20 de ani).

U CRAIOVA - ARARAT-ARMENIA 1-1 . Ștefan Baiaram, huiduit pe „Oblemenco”

În momentul în care se îndrepta spre marginea terenului, Baiaram a fost întâmpinat cu huiduieli de o parte dintre suporterii olteni.

Fotbalistul campioanei României a fost apostrofat și cu aproximativ două minute înainte de schimbare, după ce a greșit o pasă.

Același lucru s-a întâmplat și la meciul retur cu KuPS. Atunci, Baiaram a „explodat” și a avut o criză de nervi în momentul în care a fost schimbat, acum „decarul” Craiovei a fost mult mai calm.

„M-am obișnuit de când sunt la Craiova cu aceste lucruri, sper să nu se mai întâmple și vedem ce va fi pe viitor.

Probabil că nu le-a plăcut prestația din această seară, sunt conștient și eu că nu am avut un joc bun. Nu mă așteptam să se întâmple chiar așa”, declara Baiaram la finalul meciului cu Kups.

4 goluri și două pase decisive și-a trecut Baiaram în cont în cele 12 meciuri jucate pentru Craiova în această stagiune

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