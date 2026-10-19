Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”

- Adrian Porumboiu (76 de ani) l-a ironizat pe Istvan Kovacs (42 de ani), după delegarea primită de la UEFA pentru meciul Real Madrid - RB Leipzig.
- Partida se joacă miercuri, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
„Centralul” român se află la prima delegare în faza principală a Ligii Campionilor din acest sezon, însă fostul arbitru nu este încrezător că acesta va face față, având în vedere modul în care a gestionat alte partide în ultima vreme.
Adrian Porumboiu: „Să-i pună 5 camere VAR”
Porumboiu e de părere că arbitrul român, delegat la finala UCL din 2025, PSG - Inter 5-0, se bazează foarte mult pe ajutorul primit din camera VAR.
„Foarte bine că l-a delegat, dar le propun celor de la UEFA și de la FRF, când îl mai delegați pe Kovacs, să îi pună 5 camere VAR. Deci să pună 5 camere în toate direcțiile, ca să ia deciziile corecte, că în rest le prăpădește pe toate.
La meciul ăsta, mai ales că stadionul e și mai mare, vizibilitatea poate să îi fie redusă datorită numărului mare de spectatori. După cum arbitrează și cum îl ajută VAR, să îi pună 5 camere”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit digisport.ro.
Cum arată brigada de arbitri de la Real Madrid - RB Leipzig:
- Arbitru: Istvan Kovacs (România)
- A1: Mihai Marica (România)
- A2: Ferencz Tunyogi (România)
- Arbitru de rezervă: Szabolcs Kovacs (România)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)
- AVAR: Bram Van Driessche (Belgia)
Kovacs s-a aflat la centru în partidele din preliminariile Ligii dintre Bodo/Glimt și Saint-Gilloise, 3-2, respectiv Sabah Baku - Beer Sheva 5-2.
În Liga 1, arbitrul a oficiat 5 partide în acest sezon, ultima chiar în etapa precedentă, Oțelul - Csikszereda 1-1.
Tot în actuala stagiune a bifat și o partidă în prima ligă a Arabiei Saudită, Al-Khaleej - Al-Hilal 1-5.