Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”

Adrian Porumboiu (76 de ani) l-a ironizat pe Istvan Kovacs (42 de ani), după delegarea primită de la UEFA pentru meciul Real Madrid - RB Leipzig.

Partida se joacă miercuri, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

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„Centralul” român se află la prima delegare în faza principală a Ligii Campionilor din acest sezon, însă fostul arbitru nu este încrezător că acesta va face față, având în vedere modul în care a gestionat alte partide în ultima vreme.

Adrian Porumboiu: „ Să-i pună 5 camere VAR”

Porumboiu e de părere că arbitrul român, delegat la finala UCL din 2025, PSG - Inter 5-0, se bazează foarte mult pe ajutorul primit din camera VAR.

„Foarte bine că l-a delegat, dar le propun celor de la UEFA și de la FRF, când îl mai delegați pe Kovacs, să îi pună 5 camere VAR. Deci să pună 5 camere în toate direcțiile, ca să ia deciziile corecte, că în rest le prăpădește pe toate.

La meciul ăsta, mai ales că stadionul e și mai mare, vizibilitatea poate să îi fie redusă datorită numărului mare de spectatori. După cum arbitrează și cum îl ajută VAR, să îi pună 5 camere”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit digisport.ro.

Cum arată brigada de arbitri de la Real Madrid - RB Leipzig:

Arbitru: Istvan Kovacs (România)

Istvan Kovacs (România) A1: Mihai Marica (România)

Mihai Marica (România) A2: Ferencz Tunyogi (România)

Ferencz Tunyogi (România) Arbitru de rezervă: Szabolcs Kovacs (România)

Szabolcs Kovacs (România) VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Tomasz Kwiatkowski (Polonia) AVAR: Bram Van Driessche (Belgia)

Kovacs s-a aflat la centru în partidele din preliminariile Ligii dintre Bodo/Glimt și Saint-Gilloise, 3-2, respectiv Sabah Baku - Beer Sheva 5-2.

În Liga 1, arbitrul a oficiat 5 partide în acest sezon, ultima chiar în etapa precedentă, Oțelul - Csikszereda 1-1.

Tot în actuala stagiune a bifat și o partidă în prima ligă a Arabiei Saudită, Al-Khaleej - Al-Hilal 1-5.

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