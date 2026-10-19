Continuă „războiul” în Spania Fanii lui Real Madrid, mesaje acide la adresa Barcelonei și a șefului La Liga. Reacția virulentă a lui Tebas

Fanii celor de la Real Madrid au avut o serie de scandări dure la adresa rivalei Barcelona și a președintelui La Liga, Javier Tebas, la ultima partidă de campionat, 4-1 cu Sevilla.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Șeful La Liga a intrat în conflict cu doi jurnaliști ai publicației El Debate, pe care i-a acuzat de „practici naziste” și tehnici de manipulare similare cu cele ale lui Joseph Goebbels, în legătură cu textele pe care le publică despre clubul „blanco”.

După un comunicat oficial al Realului, prin care susține că Tebas discretează clubul prin acea comparație, fanii l-au „taxat” și ei dur pe președintele ligii spaniole.

Fanii lui Real Madrid, atac la Javier Tebas: „Demisionează!”

„Tebas, demisionează!”, „Tebas, jos mâinile de pe Madrid!”, „Laporta, continuă să plătești!”, „Negreira, continuă să fluieri!”, „Corupție în Federație!”, au fost scandările fanilor madrileni, duminică seara.

În plus, suporterii au afișat și un banner cu mesaj: „Nu e fotbal, sunt Tebas și Negreira”, cu numele celor doi scris în culorile Barcelonei, potrivit marca.com.

Trimiterea face referire la președintele La Liga, dar și la scandalul în care Barcelona a fost implicată, după ce l-a plătit timp de 17 ani pe Jose Maria Enriquez Negreira, între 2001 și 2018, când acesta era vicepreședintele comisiei arbitrilor spanioli.

Catalanii au susținut că plata s-a făcut pentru servicii de consultanță și analiză a arbitrilor.

🚨 THE BERNABÉU BANNER: “IT IS NOT FOOTBALL, IT IS TEBAS AND NEGREIRA.” https://t.co/tJkl8llNgv — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 18, 2026

Javier Tebas: „O să explice și asta ca fiind o opinie străină de club?”

Imediat după scandările fanilor, Javier Tebas a venit cu o nouă reacție prin care „înțeapă” clubul din capitala Spaniei.

„Au fost suficiente două zile pentru ca faptele să-mi dea dreptate.

În postarea mea din 16 octombrie, l-am indicat pe Tomas Gonzalez-Martín, de la El Debate, drept purtătorul de cuvânt al conducerii clubului Real Madrid.

Clubul a răspuns chiar în aceeași zi, 16 octombrie, printr-un comunicat în care se ascundea în spatele opiniilor unor «jurnaliști străini de club», pentru care afirma că nu poartă nicio responsabilitate.

În răspunsul meu din 16 octombrie, le-am cerut ceva foarte concret: să dezmintă comparația cu Negreira pe care jurnalistul o atribuia unor surse din cadrul clubului, precum și acuzațiile conform cărora LaLiga îi prejudiciază prin programarea meciurilor.

Să publice toate solicitările lor de modificare și câte dintre acestea au fost acceptate. ÎNTREAGA situație, inclusiv cererile acceptate, contrazice povestea persecuției.

Pe 18 octombrie, Real Madrid TV m-a atacat din nou, iar tribuna sa de suporteri, coordonată și supravegheată de club, a afișat un banner: «Nu e fotbal, sunt Tebas și Negreira».

Vor explica și asta ca fiind o opinie străină de club? Coincidența cu narațiunea pe care am denunțat-o este evidentă.

Și mai este ceva deosebit de grav: punerea unor persoane concrete în vizor. În postarea mea din 16 octombrie am reamintit deja acea frază: «Voi întoarce împotriva ta toată galeria Real Madrid și nu vei mai putea ieși pe stradă».

Ceea ce s-a întâmplat pe 18 octombrie întărește denunțul meu privind această încercare de a transforma divergențele cu conducerea clubului în ostilitate a galeriei împotriva unei persoane.

A indica, a discredita și a alimenta această ostilitate reprezintă o imensă iresponsabilitate. Conducătorii au obligația de a înțelege consecințele mesajelor pe care le promovează și le amplifică.

Și încă un exemplu: articolul lor din 17 octombrie despre «presa internațională». Informațiile de la Reuters, BBC sau L’Équipe... pe care chiar Madridul le reproduce, arată că cel care le solicită este Real Madrid.

A transforma relatarea cererii lor într-un sprijin pentru acea cerere înseamnă manipulare. Este suficient să citiți propria lor publicație pentru a vă convinge de acest lucru, așa cum am subliniat într-o altă postare.

Conducerea clubului Real Madrid a luat calea manipulării și a falsității, inclusiv în comunicatele și publicațiile sale oficiale. Alimentează resentimentele, repetă acuzațiile, pun persoane în vizor și apoi se prezintă ca victime atunci când se denunță această procedură.

Pot continua să-mi ceară demisia. Întrebările privind sursele lor, acuzațiile și programările rămân fără răspuns încă din 16 octombrie.

În fiecare zi ilustrează și mai bine ceea ce am denunțat”, este mesajul transmis de Javier Tebas.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport