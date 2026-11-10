Scandal în Italia  FOTO. Adrien Rabiot, furios pe arbitri: „Minciunile constante nu te vor ajuta să progresezi” +9 foto
Foto: Imago
Campionate

Scandal în Italia FOTO. Adrien Rabiot, furios pe arbitri: „Minciunile constante nu te vor ajuta să progresezi”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 16:47
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 16:48
  • Adrien Rabiot (31 de ani), mijlocașul lui AC Milan, a criticat dur arbitrajul din meciul cu Genoa, câștigat de „rossoneri” cu scorul de 2-1.
  • Fostul arbitru Gianpaolo Calvarese (50 de ani) a intervenit pentru explica faza care l-a nemulțumit pe Rabiot, iar francezul a ripostat.
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AC Milan a obținut cele trei puncte după golurile marcate de Alphadjo Cisse (min. 13) și Christian Pulisic (min. 19). Reușita gazdelor a fost semnată de Mikael Egill Ellertsson, cu două minute înainte de final.

Partida de pe Stadio Luigi Ferraris a fost marcată însă de o fază controversată petrecută în minutul 50, care l-a avut în prim-plan pe Adrien Rabiot.

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FOTO. Rabiot a cerut eliminarea adversarului său. Faza a fost explicată de un fost arbitru

Rabiot a profitat de neatenția lui Alessandro Marcandalli și i-a luat mingea fundașului de la Genoa, la mijlocul terenului. Francezul scăpase pe un contraatac periculos, având șansa să ducă scorul la 3-0.

Marcandalli l-a oprit pe Rabiot într-un mod neregulamentar. Italianul și-a tras adversarul, care s-a prăbușit pe gazon.

Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan
Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan

Galerie foto (9 imagini)

Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan
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Jucătorii de la AC Milan au cerut cu insistență eliminarea directă a lui Marcandalli, însă arbitrul Davide Massa i-a acordat doar cartonașul galben fundașului.

Decizia „centralului” a stârnit furia oaspeților, care l-au înconjurat pe arbitru pentru a-i cere explicații. Davide Massa l-a avertizat și pe Rabiot cu „galben” pentru proteste, în timp ce câțiva membri din staff-ul lui Ruben Amorim au fost eliminați.

Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan
Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan

Galerie foto (9 imagini)

Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan Faultul comis asupra lui Rabiot în Genoa - AC Milan 1-2. Foto: captură YouTube/AC Milan
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Faza a fost analizată în camera VAR, iar arbitrul și-a păstrat decizia luată inițial.

Gianpaolo Calvarese: „Consider că decizia lui Davide Massa este justificată”

Fostul arbitru italian Gianpaolo Calvarese a intervenit după acest scandal și a explicat, pe rețelele de socializare, de ce Alessandro Marcandalli nu a fost eliminat.

„Faza în care a fost implicat Rabiot a fost o ocazie de gol, dar regulamentul prevede că, pentru a fi încadrată drept oprire a unei situații clare de gol, trebuie îndepliniți patru parametri.

Aceștia sunt: posesia mingii, direcția generală a fazei, numărul de fundași din apropiere și distanța față de poartă.

În acest caz, având în vedere că faultul s-a produs spre linia de tușă și la aproximativ 60 de metri de poartă, consider că decizia lui Davide Massa de a arăta doar cartonașul galben este justificată.

În același timp, dacă Massa ar fi decis să acorde cartonașul roșu, VAR nu ar fi putut interveni, deci rămâne o decizie luată pe teren, la latitudinea arbitrului”, a transmis fostul arbitru pe Instagram, citat de goal.com.

Adrien Rabiot: „Fotbalul italian este cel care va suporta consecințele”

Analiza lui Gianpaolo Calvarese l-a înfuriat pe Adrien Rabiot, care a criticat arbitrajul din meciul cu Genoa. Mijlocașul a avut și un mesaj dur la adresa fotbalului din Italia.

„În viață, la fel ca în fotbal, poți face greșeli, dar ar trebui măcar să fii capabil să le recunoști. Minciunile constante nu te vor ajuta să progresezi.

Iar fotbalul italian este cel care va suporta consecințele. Gândiți-vă la asta. O seară plăcută”, a fost comentariul lăsat de Rabiot la postarea fostului arbitru.

18 milioane de euro
este cota de piață a lui Adrien Rabiot, conform Transfermarkt

Adrien Rabiot evoluează la AC Milan din septembrie 2025, atunci când a fost transferat de la Olympique Marseille. În actualul sezon, francezul a marcat 5 goluri și a oferit 5 pase decisive în 13 meciuri jucate.

În urma victoriei obținute în etapa #11 din Serie A, AC Milan se află pe locul 4 în campionat, cu 24 de puncte acumulate.

VIDEO. Rezumat Genoa - AC Milan 1-2

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