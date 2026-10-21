Alexandru Musi (22 de ani) a revenit la antrenamente după accidentarea suferită, dar deocamdată se antrenează singur

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Atacantul „câinilor” s-a accidentat la începutul lunii septembrie și a fost operat la genunchiul stâng. Leziunea la menisc și perioada de recuperare au fost mai serioase decât se așteptau inițial cei din club.

Musi a ratat astfel șansa de a prinde lotul final al naționalei pentru meciurile din Liga Națiunilor, după ce Gică Hagi îl adăugase pe lista preliminară.

Musi ar putea reveni pe teren în prima etapă a returului Ligii 1

Va rata și următoarea oportunitate de a fi selecționat, la meciurile cu Polonia și Bosnia.

Asta pentru că fotbalistul „câinilor” mai are aproximativ o lună până va putea reveni într-un meci oficial , scrie fanatik.ro. El are deocamdată un program personalizat de pregătire, iar de săptămâna viitoare va intra alături de colegi la antrenamente.

Musi va reveni oficial pe gazon abia după meciurile naționalei din luna noiembrie, cel mai probabil la prima etapă a returului Superligii, cu Petrolul, acasă.

Fotbalistul a fost indisponibil în ultimele 4 partide ale lui Dinamo, cu Csikszereda (3-1), Farul (4-0), Sepsi (2-0) și Botoșani (2-0).

El are 8 meciuri în acest sezon pentru „câini”, în care a marcat 4 goluri și a dat o pasă decisivă.

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