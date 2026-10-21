Revoluția pregătită de Chivu Ce schimbări face antrenorul lui Inter, după înfrângerile din Liga Campionilor
Cristi Chivu
Liga Campionilor

Revoluția pregătită de Chivu Ce schimbări face antrenorul lui Inter, după înfrângerile din Liga Campionilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 13:07
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 13:07
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, pregătește mutări importante în primul „11” al echipei sale pentru meciul cu Șahtior Donețk din etapa #3 a Ligii Campionilor.
  • Inter - Șahtior Donețk se joacă astăzi, de la ora 22:00, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.
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Campioana Italiei nu parcurge cea mai bună perioadă în acest moment, suferind două înfrângeri consecutive în Liga Campionilor: 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge.

În acest sens, Chivu ia în calcul să efectueze schimbări majore înaintea următorului duel din cea mai importantă competiție intercluburi.

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Modificări în defensivă înainte de Inter - Șahtior

Fiind nemulțumit de cele 6 goluri primite în primele două partide din Liga Campionilor, Cristi Chivu se gândește să schimbe radical defesiva.

Astfel, Alessandro Bastoni ar urma să evolueze pe postul de fundaș central, Manuel Akanji, stoper de meserie, va juca pe partea dreaptă. Carlos Augusto va fi prezent în flancul stâng al apărării, susține gazzetta.it.

În încercarea lui Chivu de a redresa echipa, fundașul central Yann Bisseck a fost sacrificat și va fi lăsat pe banca de rezerve în meciul cu Șahtior.

Antrenorul român va încerca o nouă abordare a meciului, ținând cont și de lotul pe care îl are.

Din cauza jucătorilor indisponibili, antrenorul român a fost nevoit să-i includă în lot pentru duelul cu Șahtior și pe fundașii de la echipa de tineret, Leonardo Bovio și Francesco Stante.

Rolul meu este să-mi asum responsabilitatea. În primul rând, eu trebuie să mă îmbunătățesc, nu arăt cu degetul spre nimeni. Dacă nu reușesc să transmit ceea ce îmi doresc în privința concentrării și a preocupării, înseamnă că am greșit. Nu sunt arogant, trebuie să muncesc mai bine. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu va miza în continuare și pe serviciile lui Josep Martinez, portar care a comis câteva erori uriașe în meciurile cu Real Madrid și Club Brugge.

Spaniolul a avut o evoluție în meciul cu Bologna, scor 3-1, care l-a mulțumit pe Cristi Chivu, acesta fiind unul dintre motivele pentru care îl menține printre titulari.

Cristi Chivu: „O înfrângere a lui Inter nu poate fi considerată tragedie națională”

Înaintea meciului cu Șahtior, tehnicianul român a declarat:

„Știm că am pierdut șapte dintre ultimele opt meciuri din Liga Campionilor, nu este nevoie să ni se amintească acest lucru de fiecare dată. Vrem să ne redescoperim scopul și energia.

Se vorbește prea mult despre trecut, iar noi trebuie să ne concentrăm pe ziua de mâine și să fim pregătiți.

Așa cum am spus mereu, această competiție este un vis pentru noi toți. Însă, după două înfrângeri, este mai bine să o luăm pas cu pas și să ne concentrăm pe obținerea primelor puncte.

De ani buni, în privința lui Inter există așteptări foarte mari, care generează presiune. Acesta este și meritul echipei, care și-a câștigat de-a lungul timpului credibilitatea, atât în Italia, cât și în Europa.

Dar nu poate fi o tragedie națională dacă un meci merge prost. Se pare că doar Interul este obligat să câștige, iar ceilalți nu. Nu mi se pare corect”.

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