Modificări la stadion FOTO. Estetica viitoarei arene din Timișoara a fost schimbată: cum arată ultimele randări

Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a oferit noi detalii importante despre construcția stadionului „Dan Păltinișanu” din Timișoara.

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Simonis a prezentat noile randări ale arenei, după ce s-au efectuat câteva modificări în ceea ce privește estetica viitorului stadion al lui Poli Timișoara.

FOTO. Noile randări ale stadionului „Dan Păltinișanu” din Timișoara

În același se lucrează și la proiectul tehnic. Forajele de pe amplasamentul viitoarei arene au fost finalizate, iar proiectanții sunt aproape să finalizeze această fază a construcției.

„Ceea ce vedeți în imaginile de mai jos reprezintă punctul de la care plecăm spre obținerea autorizației de construire a stadionului «Dan Păltinișanu».

V-am prezentat în urmă cu câteva săptămâni primele randări la care au lucrat echipele de proiectanți și arhitecți. De atunci, am mai avut două întâlniri, una chiar la Compania Națională de Investiții, și am cerut câteva modificări care țin de estetica arenei, nu de structura ei.

Acum am primit ultimele randări și pot spune că suntem mulțumiți. Propunerile noastre legate de modificările primei soluții au fost făcute de specialiști și ne îndreptăm spre eliberarea autorizației de construire.

În paralel cu munca la documente, avize și autorizații, se lucrează la proiectul tehnic. Forajele de pe amplasamentul viitoarei arene au fost finalizate, iar proiectanții au datele necesare pentru a duce la bun sfârșit această fază a construcției.

Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare: vom avea cel mai modern și mai frumos stadion din România. Un stadion pe care Timișoara îl merită, de care Poli are atât de multă nevoie.

Vreau să le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean Timiș care au muncit și muncesc în continuare enorm la acest proiect, dar și celor de la Compania Națională de Investiții care ne-au oferit tot sprijinul pentru ca Stadionul «Dan Păltinișanu» să se facă”, a transmis Alfred Simonis pe Facebook.

Până la construirea noii arene de 32.000 de locuri, Timișoara va beneficia de un stadion de 10.000 de locuri, „Eroii Timișoarei”.

Noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara

Noul stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

32.000 de locuri

tribune complet acoperite

o infrastructură modernă, la standarde internaționale

Complexul sportiv va fi omologat la Categoria UEFA 4, permițând astfel desfășurarea:

Meciurilor de campionat național

Liga Campionilor

Competiții europene

Competiții mondiale

Complexul sportiv va respecta standardele necesare pentru rugby, inclusiv pentru Liga Națională și competiții internaționale.

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