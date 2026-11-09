Întâlnire specială VIDEO. David Popovici și Cristi Chivu, în prim-plan după Inter - Como » Ce cadouri și-au oferit +8 foto
Foto: captură video Instagram/@inter
Campionate

Întâlnire specială VIDEO. David Popovici și Cristi Chivu, în prim-plan după Inter - Como » Ce cadouri și-au oferit

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 09:24
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 13:59
  • Inter - Como 2-0. David Popovici (22 de ani), multiplul campion român la înot, s-a întâlnit cu Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, la finalul partidei din Serie A.
  • Popovici a primit un tricou personalizat cu numele său și numărul 54, dar și cu semnătura tehnicianului român.
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Înotătorul a fost invitat de onoare al lui Inter la partida de pe „Giuseppe Meazza” de duminică și a urmărit duelul cu Como din tribune.

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VIDEO. David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după meci

La finalul partidei, cei doi s-au întâlnit pentru a-și oferi câte un cadou și pentru a purta un dialog timp de câteva minute. Momentul a fost postat pe conturile de social media ale lui Inter.

David Popovici i-a oferit lui Cristi Chivu un tablou personalizat care conținea o imagine cu înotătorul român și medalia de aur cucerită la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, din 2025.

Cadoul mai conținea casca de înot purtată de Popovici atunci, autograful acestuia și mesajul „Mulțumesc pentru prietenie!”.

David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter
David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter

Galerie foto (8 imagini)

David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter
+8 Foto
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Antrenorul lui Inter i-a semnat tricoul lui Popovici, primit cu ocazia meciului cu Como, pe care a mai scris și mesajul: „Ești o inspirație și un motiv de mândrie!”.

Cei doi au schimbat și câteva replici și s-au fotografiat împreună.

Popovici se află în Italia pentru o acțiune a sponsorului său, Arena, „Planet Water”, dedicat tinerilor înotători, alături de Thomas Ceccon, Massimiliano Rosolino și Leonie Beck.

David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter
David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter

Galerie foto (8 imagini)

David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter
+8 Foto
labels.photo-gallery

În urma victoriei cu Como, 2-0, echipa lui Chivu se află pe locul al doilea în Serie A, cu 28 de puncte după 11 etape, la un singur punct în spatele liderului Lazio.

David Popovici, cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu

După ce Inter a devenit campioana Italiei în sezonul precedent, Popovici l-a felicitat pe Cristi Chivu pentru performanța obținută.

„Felicitări, în primul rând, pentru Cristi Chivu. În al doilea rând, de fiecare dată când merg în altă ţară şi poate mă întreabă cineva «De unde eşti?» şi spun «Din România», poate aud un mic oftat, acolo, dar ceva invizibil.

Eu mă bucur de fiecare dată când urc pe podium şi, alături de mine, urcă şi drapelul şi, implicit, toţi oamenii care se identifică cu acest sport, cu ţara noastră.

O fac pentru mine, dar, în acelaşi timp, când câştigăm, câştigăm împreună. Numai că e important să şi pierdem împreună. Acolo se pierde un pic legătura”, a declarat David Popovici pentru presa din Italia.

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