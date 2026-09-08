Veste bună pentru Poli Timișoara  Când va putea juca echipa lui Dan Alexa pe noul stadion: „Atunci va fi recepția” +12 foto
Poli Timișoara
Liga 2

Veste bună pentru Poli Timișoara Când va putea juca echipa lui Dan Alexa pe noul stadion: „Atunci va fi recepția”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 23:29
  • Dan Alexa (46 de ani), antrenorul echipei Poli Timișoara, a oferit noi detalii despre stadiul lucrărilor la arena „Eroii Timișoarei”.
  • Stadionul trebuia să fie inaugurat vara sau cel târziu toamna aceasta, însă lucrările au fost prelungite.
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Până când construcția va fi gata, Poli Timișoara își dispută meciurile de pe teren propriu pe stadionul Electrica, o arenă cu o capacitate de doar 500 de locuri, pe care a evoluat și în sezonul trecut, în Liga 3.

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Dan Alexa, despre stadionul „Eroii Timișoarei”: „În decembrie va fi recepția”

Dan Alexa a anunțat că, începând cu returul campionatului din Liga 2, echipa sa se va putea muta pe stadionul care va avea aproximativ 10.000 de locuri.

„E o arenă de 10.000 de locuri. Am înțeles că în decembrie va fi recepția”, a declarat Dan Alexa, potrivit fanatik.ro.

Întrebat dacă Poli Timișoara va juca pe acel stadion, Alexa a răspuns: „Da, vom juca acolo”.

Dan Alexa a continuat și a vorbit despre micuța arenă pe care echipa sa își dispută meciurile de pe teren propriu.

La meciurile de acasă nu mai sunt locuri. Jucăm pe Electrica încă și multă lume rămâne în afara terenului, stadionului.

Există o emulație. Și aseară (n.r. - în meciul din Cupa României cu Rapid, de la Sibiu) au venit foarte mulți din Timișoara și asta spune foarte multe despre ce se întâmplă acum acolo”.

FOTO. Stadiul lucrărilor la stadionul „Eroii Timișoarei” în luna iunie

Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (12).jpg
Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (12).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (1).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (2).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (3).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (4).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (5).jpg
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Cât costă ridicarea arenei „Eroii Timișoarei”

Poli va juca pe „Eroii Timișoarei” până va fi gata celălalt proiect de anvergură din oraș, noul stadion „Dan Păltinișanu”, de 32.000 de locuri, care va costa 140 de milioane de euro. Va fi al doilea ca mărime din România, după Arena Națională.

Arena „Eroii Timișoarei” este amplasată pe un teren de aproximativ 9.000 de metri pătrați, are un cost estimat de 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de circa 10.100 de locuri.

Proiectul include și o parcare de 450 de locuri, precum și amenajarea unui parc în imediata vecinătate a stadionului.

La mijlocul lunii iunie, Dinu Bara, directorul general al clubului Poli Timișoara, declara că, în cel mai optimist scenariu, formația antrenată de Dan Alexa ar urma să dispute primul meci pe arena „Eroii Timișoarei” la începutul anului 2027.

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