Hagi a făcut curățenie! Șase titulari din meciul cu Bosnia, out din lotul pentru duelul din Polonia. Cum arată lista

- Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul pentru partida cu Polonia, a treia din grupa de Nations League.
- Polonia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
După eșecul dezastruos cu Bosnia, scor 2-4, Gică a eliminat 6 titulari din lotul pentru duelul de la Varșovia.
Gică Hagi a anunțat lotul pentru partida cu Polonia
Selecționerul a stârnit o mulțime de discuții după ce a aliniat două formații complet diferite în primele două jocuri din Liga Națiunilor, ambele încheiate cu eșecuri.
Acum, 6 titulari din meciul cu Bosnia au fost scoși din lot: Matei Ilie, Andrei Burcă, Lisav Eissat, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir și Darius Olaru.
Echipa de start a României contra Bosniei:
- Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă
Din lotul final anunțat înaintea celor 4 jocuri mai lipsesc: Louis Munteanu (accidentat miercuri seară), Denis Drăguș (accidentat înainte de primul meci), David Matei și Raul Opruț, care nu a prins lotul de 23 de jucători pentru nicio partidă până acum.
Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia
- Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
- Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
- Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
- Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man
FOTO Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia
Galerie foto (10 imagini)
Lotul final anunțat de Gică Hagi înaintea celor 4 meciuri din Liga Națiunilor
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
MIJLOCAȘI
- Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
ATACANȚI
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)