Hagi a făcut curățenie! Șase titulari din meciul cu Bosnia, out din lotul pentru duelul din Polonia. Cum arată lista +10 foto
Gică Hagi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

Hagi a făcut curățenie! Șase titulari din meciul cu Bosnia, out din lotul pentru duelul din Polonia. Cum arată lista

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 14:30
  • Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul pentru partida cu Polonia, a treia din grupa de Nations League.
  • Polonia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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După eșecul dezastruos cu Bosnia, scor 2-4, Gică a eliminat 6 titulari din lotul pentru duelul de la Varșovia.

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Gică Hagi a anunțat lotul pentru partida cu Polonia

Selecționerul a stârnit o mulțime de discuții după ce a aliniat două formații complet diferite în primele două jocuri din Liga Națiunilor, ambele încheiate cu eșecuri.

Acum, 6 titulari din meciul cu Bosnia au fost scoși din lot: Matei Ilie, Andrei Burcă, Lisav Eissat, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir și Darius Olaru.

Echipa de start a României contra Bosniei:

  • Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

Din lotul final anunțat înaintea celor 4 jocuri mai lipsesc: Louis Munteanu (accidentat miercuri seară), Denis Drăguș (accidentat înainte de primul meci), David Matei și Raul Opruț, care nu a prins lotul de 23 de jucători pentru nicio partidă până acum.

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
  • Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

FOTO Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia

Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (8).jpg
Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (8).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (1).jpg Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (2).jpg Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (3).jpg Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (4).jpg Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia FOTO FRF (5).jpg
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Lotul final anunțat de Gică Hagi înaintea celor 4 meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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