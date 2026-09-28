România - Bosnia 2-4  Dezastru pentru „tricolori” pe Arena Națională! Jucătorii lui Hagi, dominați de adversari pe tot parcursul partidei +12 foto
Foto: GOLAZO.ro
Nationala

România - Bosnia 2-4 Dezastru pentru „tricolori” pe Arena Națională! Jucătorii lui Hagi, dominați de adversari pe tot parcursul partidei

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto) , George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 23:38
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 23:40
  • România a pierdut meciul cu Bosnia cu scorul de 2-4, în etapa #2 a Ligii Națiunilor.
  • Gheorghe Hagi rămâne fără victorie acasă în meciurile oficiale din ambele mandate: 1-1 cu Georgia, 1-1 cu Slovenia, 2-4 cu Bosnia.
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Deși România a început partida cu mai multe atacuri la poarta adversă, naționala Bosniei a fost cea care a deschis scorul, în minutul 12.

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Statistică de neimaginat! Detaliul de la România - Bosnia care nu se mai înregistrase de aproape 80 ani

Bajraktarevic a avut o fază personală pe partea dreaptă și a reușit să centreze în careu. Gigovic i-a luat fața lui Radu și a împins mingea în poartă cu capul.

După doar 7 minute, bosniacii s-au distanțat pe tabelă. Muharemovic a înscris tot cu capul, dar de această dată în urma unui corner. Matei Ilie s-a aflat lângă bosniac, dar nu a putut să respingă balonul.

„Tricolorii” au pus presiune la poarta adversă și au marcat golul de 1-2 prin Daniel Bîrligea, în minutul 28. Atacantul lui Frosinone a învins portarul advers cu o lovitură de cap, din centrarea lui Lisav Eissat de pe partea stângă.

Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (12 imagini)

Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
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Cu 5 minute înainte de pauză, Bosnia a dus scorul la 1-3. Tabakovic a profitat de o respingere greșită a lui Ionuț Radu și a împins mingea în plasă din câțiva metri, fără mari emoții. Oaspeții au intrat, astfel, cu un avantaj generos la vestiare.

Deși au venit mai motivați după pauză, „tricolorii” au mai primit un gol în minutul 55. Mahmic înscrie golul de 1-4 cu capul, dintr-o centrarea excelentă a lui Bajraktarevic. Bosniacul nu i-a acordat nicio șansă lui Ionuț Radu.

Elevii lui Hagi nu au renunțat și au mai înscris o dată, în minutul 62, prin Alex Cicâldău. Jucătorul Craiovei l-a învins pe portarul advers cu un șut superb din afara careului, din voleu.

Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1
Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (14 imagini)

Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1
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Naționala României a încercat din greu să mai reducă din diferență, dar bosniacii s-au apărat perfect și au câștigat meciul cu 4-2, iar echipa lui Hagi a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor, după 1-2 cu Suedia.

România - Bosnia 2-4

  • Au marcat: Bîrligea (28), Cicâldău (62) / Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40), Mahmic (55)

Final de meci.

Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO.ro.jpg
Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (76 imagini)

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Partida este prelungită cu minimum 3 minute.

Min. 88 - Daniel Bîrligea a înscris din nou, cu un șut sub bara transversală, dar reușita sa a fost anulată pentru un ofsaid la Louis Munteanu, în faza premergătoare golului.

Min. 80 - Lukic și Demirovic ratează două ocazii mari la poarta lui Radu. „Tricolorii” sunt aproape să încaseze un nou gol.

Min. 74 - Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, intră pe teren în locul lui Tabakovic, marcatorul celui de-al treilea gol al bosniacilor.

Min. 70 - David Matei, abia intrat pe teren, își faultează un adversar la centrul terenului, iar Bosnia are posesia mingii.

Min. 62 - GOOOOL ROMÂNIA (2-4). Cicâldău a înscris un gol superb din afara careului, din voleu. Șutul jucătorului de la U Craiova s-a dus la colțul lung. Portarul advers a atins mingea, dar nu a putut s-o devieze în corner.

Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1
Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (14 imagini)

Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1
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Min. 55 - GOL BOSNIA (1-4). Mahmic înscrie cu capul, dintr-o centrarea excelentă a lui Bajraktarevic. Bosniacul nu i-a acordat nicio șansă lui Ionuț Radu.

Min. 50 - România continuă atacurile la poarta adversă, dar fără succes. „Tricolorii” pierd posesia, iar mingea este îndepărtată de bosniaci.

Min. 46 - A început repriza secundă! Au intrat Munteanu și Cicâldău și au ieșit Olaru și Mihăilă.

Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (18).jpg
Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (18).jpg

Galerie foto (76 imagini)

Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (1).jpeg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (1).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (2).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (3).jpg Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO (4).jpg
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Pauză pe Arena Națională!

Min. 45 - „Tricolorii” încearcă să marcheze din nou pentru a reduce diferența pe tabelă, dar bosniacii se apără perfect. Prima repriză este prelungită cu un minut.

Min. 40 - GOL BOSNIA (1-3). Tabakovic a profitat de o respingere greșită a lui Ionuț Radu și împinge mingea în plasă din câțiva metri, fără mari emoții.

Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1
Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (14 imagini)

Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1
+14 Foto
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Min. 35 - Jucătorii Bosniei încearcă să înscrie golul de 3-1, dar apărarea României rezistă și îndepărtează pericolul.

Min. 28 - GOOOL ROMÂNIA (1-2). Daniel Bîrligea înscrie un gol superb cu capul, din centrarea lui Eissat de pe partea stângă. Atacantul lui Frosinone a trimis mingea în plasă dintre doi fundași adverși.

Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (12 imagini)

Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
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Min. 22 - Șutul lui Stanciu cu piciorul stâng din afara careului a fost respins în corner de portarul Bosniei.

Min. 19 - GOL BOSNIA (0-2). Muharemovic a înscris un gol superb cu capul, în urma unui corner, chiar de lângă Matei Ilie.

Golul marcat de Muharemovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
Golul marcat de Muharemovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (14 imagini)

Golul marcat de Muharemovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul marcat de Muharemovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul marcat de Muharemovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul marcat de Muharemovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul marcat de Muharemovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
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Min. 16 - Mahmic a fost avertizat cu cartonașul galben după un fault dur asupra lui Olaru.

Min. 12- GOL BOSNIA (0-1). Bajraktarevic a avut o fază personală pe partea dreaptă și a reușit să centreze în careu. Gigovic i-a luat fața lui Radu și a împins mingea în poartă cu capul.

Golul marcat de Gigovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
Golul marcat de Gigovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (14 imagini)

Golul marcat de Gigovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul marcat de Gigovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul marcat de Gigovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul marcat de Gigovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul marcat de Gigovic în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
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Min. 8 - Ocazie imensă ratată de Bosnia! Tabakovic a scăpat singur cu Ionuț Radu, dar șutul acestuia a trecut mult pe lângă poartă.

Min. 7 - Naționala României încearcă să pună presiune la poarta adversă, dar bosniacii se apără perfect.

Min. 2 - Naționala Bosniei a beneficiat de primul corner al partidei.

Min. 1 - A început partida!

  • România: Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă
  • Rezerve: Hindrich, Cojocaru - Strata, Ghiță, Băluță, Tănase, Cicâldău, Munteanu, Borza, Cîrjan, Matei, Moruțan
  • Selecționer: Gheorghe Hagi
  • Bosnia: Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Gigovic, Mahmic, Basic - Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic
  • Rezerve: Jurkas, Hamzic - Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Duric, Demirovic, Lukic, Sunjic, Hasic, Radeljic
  • Selecționer: Sergej Barbarez
  • Stadion: Arena Națională, București (fără spectatori)
  • Arbitru: Luis Godinho / Asistenți: Pedro Martins și Pedro Almeida / Al patrulea oficial: Fabio Verissimo ) / Arbitru VAR: Fabio Oliveira Melo/ Arbitru AVAR: Helder Malheiro (toți din Portugalia)

21:15 Imagini de la încălzirea „tricolorilor”

Romania - Bosnia, imagini dinainte de meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (16).jpg
Romania - Bosnia, imagini dinainte de meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (16).jpg

Galerie foto (24 imagini)

Romania - Bosnia, imagini dinainte de meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg Romania - Bosnia, imagini dinainte de meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg Romania - Bosnia, imagini dinainte de meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg Romania - Bosnia, imagini dinainte de meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg Romania - Bosnia, imagini dinainte de meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
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20:55 Intrările de la Arena Națională, complet goale

20:30 Schimbare de ultimă oră

Hagi l-a preferat pe Coubiș fundaș dreapta în echipa de start în locul lui Strata, așa cum erau informațiile pe parcursul zilei. Iată primul „11” al „tricolorilor”:

  • Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

19:30 Imagini din vestiar și de la stadion

18:45 Mesajul din tribunele goale ale Arenei Naționale

„Azi lipsesc vocile fanilor, dar nu și susținerea lor! Indiferent de distanța dintre noi, luptăm împreună pentru ROMÂNIA!”, a scris FRF pe pagina echipei naționale, care va disputa partida cu Bosnia fără spectatori.

16:45 GOLAZO.ro a aflat echipa de start a României

După ce, în meciul cu Suedia, Gică Hagi a folosit un sistem 3-4-1-2, „Regele” va trece la 4-3-1-2.

  • I. Radu - Strata, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu , V. Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

Duelul cu Bosnia reprezintă primul meci oficial al lui Gică Hagi pe teren propriu de la revenirea pe banca echipei naționale, însă acesta se va desfășura fără spectatori, după pedeapsa primită de FRF.

„Tricolorii” vin după eșecul din Suedia, scor 1-2, în timp ce Bosnia a remizat, 0-0, la Varșovia, cu Polonia. Hagi a decis să lase nume importante în afara lotului, la acest meci, printre care Ianis Hagi, Rațiu, Man sau Drăgușin.

Selecționata antrenată de Sergej Barbarez a reușit să câștige ultimele două confruntări directe împotriva României, desfășurate în grupa de calificare la CM 2026: 1-0 la București și 3-1 la Zenica.

Lotul României pentru partida cu Bosnia

PORTARI

  • Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

  • Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat

MIJLOCAȘI

  • Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

ATACANȚI

  • Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

Gică Hagi, înainte de meciul cu Bosnia

„A făcut un progres foarte mare în ultimii doi. În acest drum, au crescut și jucătorii, de-asta cred eu că au ajuns să joace la Mondiale. Au crescut mult din punct de vedere mental.

Au o echipă bună, un antrenor foarte bun, iar, dacă ești foarte bine din punct de vedere mental, e clar că jucătorii dau randament.”, a declarat „Regele” la conferința de presă.

Barbarez: „Nu există jucător de fotbal căruia Hagi să nu-i fi fost idol”

„Nu există un jucător de fotbal căruia Hagi să nu-i fi fost idol.

Sunt foarte puțini cei care au fost în atâtea roluri în fotbal, trebuie respectat că e acum antrenor. Cu toate meritele și recunoștința pentru fotbalul mondial, vom încerca să-l supărăm pe Hagi luni.

Dacă România joacă așa cum juca Hagi nu vom avea nicio șansă. A fost unul dintre cei mai mari jucători din lume pe care l-am admirat toți. Și ca antrenor are propriul drum care nu a fost ușor de făcut”, a declarat și selecționerul Bosniei.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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