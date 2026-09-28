România - Bosnia 2-4 Dezastru pentru „tricolori” pe Arena Națională! Jucătorii lui Hagi, dominați de adversari pe tot parcursul partidei

România a pierdut meciul cu Bosnia cu scorul de 2-4, în etapa #2 a Ligii Națiunilor.

Gheorghe Hagi rămâne fără victorie acasă în meciurile oficiale din ambele mandate: 1-1 cu Georgia, 1-1 cu Slovenia, 2-4 cu Bosnia.

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Deși România a început partida cu mai multe atacuri la poarta adversă, naționala Bosniei a fost cea care a deschis scorul, în minutul 12.

Bajraktarevic a avut o fază personală pe partea dreaptă și a reușit să centreze în careu. Gigovic i-a luat fața lui Radu și a împins mingea în poartă cu capul.

După doar 7 minute, bosniacii s-au distanțat pe tabelă. Muharemovic a înscris tot cu capul, dar de această dată în urma unui corner. Matei Ilie s-a aflat lângă bosniac, dar nu a putut să respingă balonul.

„Tricolorii” au pus presiune la poarta adversă și au marcat golul de 1-2 prin Daniel Bîrligea, în minutul 28. Atacantul lui Frosinone a învins portarul advers cu o lovitură de cap, din centrarea lui Lisav Eissat de pe partea stângă.

Cu 5 minute înainte de pauză, Bosnia a dus scorul la 1-3. Tabakovic a profitat de o respingere greșită a lui Ionuț Radu și a împins mingea în plasă din câțiva metri, fără mari emoții. Oaspeții au intrat, astfel, cu un avantaj generos la vestiare.

Deși au venit mai motivați după pauză, „tricolorii” au mai primit un gol în minutul 55. Mahmic înscrie golul de 1-4 cu capul, dintr-o centrarea excelentă a lui Bajraktarevic. Bosniacul nu i-a acordat nicio șansă lui Ionuț Radu.

Elevii lui Hagi nu au renunțat și au mai înscris o dată, în minutul 62, prin Alex Cicâldău. Jucătorul Craiovei l-a învins pe portarul advers cu un șut superb din afara careului, din voleu.

Naționala României a încercat din greu să mai reducă din diferență, dar bosniacii s-au apărat perfect și au câștigat meciul cu 4-2, iar echipa lui Hagi a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor, după 1-2 cu Suedia.

România - Bosnia 2-4

Au marcat: Bîrligea (28), Cicâldău (62) / Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40), Mahmic (55)

Final de meci.

Partida este prelungită cu minimum 3 minute.

Min. 88 - Daniel Bîrligea a înscris din nou, cu un șut sub bara transversală, dar reușita sa a fost anulată pentru un ofsaid la Louis Munteanu, în faza premergătoare golului.

Min. 80 - Lukic și Demirovic ratează două ocazii mari la poarta lui Radu. „Tricolorii” sunt aproape să încaseze un nou gol.

Min. 74 - Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, intră pe teren în locul lui Tabakovic, marcatorul celui de-al treilea gol al bosniacilor.

Min. 70 - David Matei, abia intrat pe teren, își faultează un adversar la centrul terenului, iar Bosnia are posesia mingii.

Min. 62 - GOOOOL ROMÂNIA (2-4). Cicâldău a înscris un gol superb din afara careului, din voleu. Șutul jucătorului de la U Craiova s-a dus la colțul lung. Portarul advers a atins mingea, dar nu a putut s-o devieze în corner.

Min. 55 - GOL BOSNIA (1-4). Mahmic înscrie cu capul, dintr-o centrarea excelentă a lui Bajraktarevic. Bosniacul nu i-a acordat nicio șansă lui Ionuț Radu.

Min. 50 - România continuă atacurile la poarta adversă, dar fără succes. „Tricolorii” pierd posesia, iar mingea este îndepărtată de bosniaci.

Min. 46 - A început repriza secundă! Au intrat Munteanu și Cicâldău și au ieșit Olaru și Mihăilă.

Pauză pe Arena Națională!

Min. 45 - „Tricolorii” încearcă să marcheze din nou pentru a reduce diferența pe tabelă, dar bosniacii se apără perfect. Prima repriză este prelungită cu un minut.

Min. 40 - GOL BOSNIA (1-3). Tabakovic a profitat de o respingere greșită a lui Ionuț Radu și împinge mingea în plasă din câțiva metri, fără mari emoții.

Min. 35 - Jucătorii Bosniei încearcă să înscrie golul de 3-1, dar apărarea României rezistă și îndepărtează pericolul.

Min. 28 - GOOOL ROMÂNIA (1-2). Daniel Bîrligea înscrie un gol superb cu capul, din centrarea lui Eissat de pe partea stângă. Atacantul lui Frosinone a trimis mingea în plasă dintre doi fundași adverși.

Min. 22 - Șutul lui Stanciu cu piciorul stâng din afara careului a fost respins în corner de portarul Bosniei.

Min. 19 - GOL BOSNIA (0-2). Muharemovic a înscris un gol superb cu capul, în urma unui corner, chiar de lângă Matei Ilie.

Min. 16 - Mahmic a fost avertizat cu cartonașul galben după un fault dur asupra lui Olaru.

Min. 12- GOL BOSNIA (0-1). Bajraktarevic a avut o fază personală pe partea dreaptă și a reușit să centreze în careu. Gigovic i-a luat fața lui Radu și a împins mingea în poartă cu capul.

Min. 8 - Ocazie imensă ratată de Bosnia! Tabakovic a scăpat singur cu Ionuț Radu, dar șutul acestuia a trecut mult pe lângă poartă.

Min. 7 - Naționala României încearcă să pună presiune la poarta adversă, dar bosniacii se apără perfect.

Min. 2 - Naționala Bosniei a beneficiat de primul corner al partidei.

Min. 1 - A început partida!

România: Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă Rezerve: Hindrich, Cojocaru - Strata, Ghiță, Băluță, Tănase, Cicâldău, Munteanu, Borza, Cîrjan, Matei, Moruțan

Hindrich, Cojocaru - Strata, Ghiță, Băluță, Tănase, Cicâldău, Munteanu, Borza, Cîrjan, Matei, Moruțan Selecționer: Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi Bosnia: Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Gigovic, Mahmic, Basic - Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic

Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Gigovic, Mahmic, Basic - Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic Rezerve: Jurkas, Hamzic - Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Duric, Demirovic, Lukic, Sunjic, Hasic, Radeljic

Jurkas, Hamzic - Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Duric, Demirovic, Lukic, Sunjic, Hasic, Radeljic Selecționer : Sergej Barbarez

: Sergej Barbarez Stadion: Arena Națională, București (fără spectatori)

Arena Națională, București (fără spectatori) Arbitru: Luis Godinho / Asistenți: Pedro Martins și Pedro Almeida / Al patrulea oficial: Fabio Verissimo ) / Arbitru VAR: Fabio Oliveira Melo/ Arbitru AVAR: Helder Malheiro (toți din Portugalia)

Hagi l-a preferat pe Coubiș fundaș dreapta în echipa de start în locul lui Strata, așa cum erau informațiile pe parcursul zilei. Iată primul „11” al „tricolorilor”:

Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

„Azi lipsesc vocile fanilor, dar nu și susținerea lor! Indiferent de distanța dintre noi, luptăm împreună pentru ROMÂNIA!” , a scris FRF pe pagina echipei naționale, care va disputa partida cu Bosnia fără spectatori.

După ce, în meciul cu Suedia, Gică Hagi a folosit un sistem 3-4-1-2, „Regele” va trece la 4-3-1-2.

I. Radu - Strata, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu , V. Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

Duelul cu Bosnia reprezintă primul meci oficial al lui Gică Hagi pe teren propriu de la revenirea pe banca echipei naționale, însă acesta se va desfășura fără spectatori, după pedeapsa primită de FRF.

„Tricolorii” vin după eșecul din Suedia, scor 1-2, în timp ce Bosnia a remizat, 0-0, la Varșovia, cu Polonia. Hagi a decis să lase nume importante în afara lotului, la acest meci, printre care Ianis Hagi, Rațiu, Man sau Drăgușin.

Selecționata antrenată de Sergej Barbarez a reușit să câștige ultimele două confruntări directe împotriva României, desfășurate în grupa de calificare la CM 2026: 1-0 la București și 3-1 la Zenica.

Lotul României pentru partida cu Bosnia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

ATACANȚI

Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

Gică Hagi, înainte de meciul cu Bosnia

„A făcut un progres foarte mare în ultimii doi. În acest drum, au crescut și jucătorii, de-asta cred eu că au ajuns să joace la Mondiale. Au crescut mult din punct de vedere mental.

Au o echipă bună, un antrenor foarte bun, iar, dacă ești foarte bine din punct de vedere mental, e clar că jucătorii dau randament.”, a declarat „Regele” la conferința de presă.

Barbarez: „Nu există jucător de fotbal căruia Hagi să nu-i fi fost idol”

„Nu există un jucător de fotbal căruia Hagi să nu-i fi fost idol.

Sunt foarte puțini cei care au fost în atâtea roluri în fotbal, trebuie respectat că e acum antrenor. Cu toate meritele și recunoștința pentru fotbalul mondial, vom încerca să-l supărăm pe Hagi luni.

Dacă România joacă așa cum juca Hagi nu vom avea nicio șansă. A fost unul dintre cei mai mari jucători din lume pe care l-am admirat toți. Și ca antrenor are propriul drum care nu a fost ușor de făcut”, a declarat și selecționerul Bosniei.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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