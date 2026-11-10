Îl vede pe Kopic în Superliga  De ce crede Andrei Nicolescu că antrenorul croat a eșuat în Polonia: „Nu l-a ajutat”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea ca Zeljko Kopic (49 de ani), fostul antrenor al „câinilor”, să revină în Superliga.

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Tehnicianul croat a fost demis în urmă cu câteva zile de Wieczysta Cracovia. A rezistat doar 11 meciuri pe banca formației poloneze, în care a obținut doar o victorie și două remize.

Andrei Nicolescu, despre potențiala revenire a lui Kopic în Superliga: „Nu m-ar mira”

În ciuda faptului că Wieczysta Cracovia nu a obținut rezultatele dorite sub comanda lui Kopic, Andrei Nicolescu îl laudă pe antrenorul croat.

„Ce este clar este că Zeljko Kopic este un antrenor bun. Şi cred că la fel de clar este că fiecare antrenor bun are nevoie de un ecosistem în jurul lui care să-l ajute.

Şi aici nu vorbesc doar despre asistenţi, vorbesc despre ce am reuşit noi să creăm la Dinamo pentru a obţine rezultate împreună.

Acum nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, dar cu siguranţă cred că Kopic este un antrenor bun, care avea toate şansele să reuşească. Dacă ecosistemul de acolo nu l-a ajutat, nu a putut să-l împingă puţin şi să-l susţină”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

113 meciuri a stat Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo, având un bilanț de 44 de victorii, 38 de remize și 31 de înfrângeri

Întrebat dacă ar fi mirat de o posibilă revenire a lui Kopic în Superliga, președintele lui Dinamo a răspuns:

„Nu, pentru că a avut rezultate foarte bune în România. Rigoarea lui, toate lucrurile pe care le-am admirat şi despre care am vorbit despre el de fiecare dată aici, în platou, sunt reale”.

De-a lungul carierei sale, Zeljko Kopic le-a mai antrenat pe Botev Plovdiv, Dinamo Zagreb, Pafos, Hajduk Split, Slaven Belupo sau NK Zagreb.

Kopic a resuscitat-o pe Dinamo

Kopic a antrenat-o pe Dinamo între 2023 și 2026. În primul sezon, croatul a venit într-un moment delicat din istoria „câinilor”, care erau la un pas de o nouă retrogradare.

A salvat echipa in extremis, câștigând barajul cu Csikszereda, câștigat cu 2-0 la general.

În următoarele două stagiuni, Kopic i-a calificat pe „câini” în play-off. Dinamo a terminat mai întâi pe locul șase, apoi pe poziția a patra.

În această vară, Dinamo a fost la un pas de revenirea în Europa, fiind învinsă în finala barajului pentru Conference League de rivala FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

Deși mai avea contract până în 2028, Kopic s-a despărțit de Dinamo în această vară, fiind înlocuit de Nuno Campos.

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