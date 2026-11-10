Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al Universității Craiova, a vorbit despre potențialul schimb de jucători cu FCSB.

Această mutare ar însemna ca Steven Nsimba (30 de ani) să plece la FCSB, iar Aymen Boutoutaou (25 de ani) să ajungă în Bănie.

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Gigi Becali a criticat în mai multe rânduri evoluțiile lui Boutoutaou, anunțând ulterior că vrea să renunțe la jucătorul pentru care a plătit un milion de euro în vară.

Patronul FCSB a luat în calcul inclusiv un schimb cu Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova, însă mutarea nu s-a concretizat.

Mario Felgueiras, despre schimbul Nsimba - Boutoutaou: „Avem deja un lot bun”

Mario Felgueiras a recunoscut că Aymen Boutoutaou este un jucător valoros și a explicat de ce nu s-a putut realiza mutarea în urmă cu câteva luni.

„În ceea ce privește transferurile și discuțiile care au apărut, prefer să nu intru în foarte multe detalii. Pot să spun că Boutoutaou este un jucător pe care îl cunoșteam încă dinainte să semneze cu FCSB.

Este un fotbalist cu multe calități, cu un profil care îmi place și care ar putea fi interesant pentru noi într-o anumită zonă a terenului.

Dar în vară nu am ajuns la nimic concret, pentru că, așa cum v-am explicat, consideram că avem deja un lot bun și că, dacă aducem pe cineva, trebuie să fie un jucător care să ofere un plus evident.

Cât despre discuțiile apărute ulterior, nici acelea nu au fost foarte concrete. Perioada de transferuri se încheiase deja, era după 1 septembrie, așa că nu avea rost să discutăm despre o eventuală mutare care ar fi putut fi realizată abia mult mai târziu”, a declarat oficialul Craiovei, conform digisport.ro.

FOTO. U Craiova - FCSB 5-0, în etapa #10

Întrebat dacă această mutare se poate realiza în perioada de transferuri din iarnă, Felgueiras a răspuns:

„Până atunci se pot schimba foarte multe lucruri. Poate nici noi nu vom mai fi aici”.

În acest sezon, Aymen Boutoutaou a jucat 16 meciuri pentru FCSB în toate competițiile, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere o pasă decisivă.

De cealaltă parte, Steven Nsimba a bifat 20 de apariții pentru U Craiova, în care a marcat 8 goluri.

1 milion de euro este cota de piață a lui Steven Nsimba, conform Transfermarkt. Boutoutaou este cotat la 800.000 euro

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