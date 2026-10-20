„Odihnește-te în pace, Illiana” Mesajul sfâșietor al lui Garita după primul gol la FCSB. Drama care l-a marcat profund: „Am o soră de aceeași vârstă”  +20 foto
Arnold Garita arată bandajul cu mesajul dedicat Iliannei Zelie (foto: Iosif Popescu/Golazo.ro)
Superliga

„Odihnește-te în pace, Illiana” Mesajul sfâșietor al lui Garita după primul gol la FCSB. Drama care l-a marcat profund: „Am o soră de aceeași vârstă”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 13:40
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 14:04
  • Arnold Garita a marcat primul său gol pentru FCSB în victoria cu 2-1 contra lui FC Voluntari și l-a dedicat Iliannei Zelie, adolescenta de 17 ani a cărei moarte l-a impresionat profund.
  • Atacantul a explicat că povestea tinerei l-a afectat cu atât mai mult cu cât are o soră de aproape aceeași vârstă.
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Arnold Garita (31 de ani) a spart gheața pentru FCSB în victoria cu 2-1 de pe terenul lui FC Voluntari. Atacantul camerunez a deschis scorul, cu capul din plonjon, și a marcat primul său gol pentru formația bucureșteană în al 8-lea meci disputat.

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Mesajul emoționant al lui Garita la FC Voluntari - FCSB: „Odihnește-te în pace, Illiana”

Imediat după ce a înscris, Arnold Garita și-a dezlipit de pe brațul stâng un bandaj elastic pe care era scris mesajul „Repose en paix, Illiana” („Odihnește-te în pace, Illiana”), apoi l-a desfăcut și l-a arătat camerelor TV și fotoreporterilor.

În spatele acestui moment se ascunde o adevărată dramă care a zguduit Franța în ultimele săptămâni. Mesajul reprezintă un omagiu adus unei tinere a cărei poveste l-a marcat profund pe atacantul fostei campioane.

Cine este Ilianna

E vorba despre Ilianna Zelie, o adolescentă în vârstă de doar 17 ani din Paris, elevă în an terminal la liceul Victor-Hugo.

Aceasta și-a pierdut viața în condiții tragice și încă învăluite în mister, în noaptea de 26 spre 27 septembrie 2026.

Tragedia s-a petrecut chiar în noaptea în care tânăra își sărbătorea majoratul alături de prieteni. Ilianna a căzut de pe acoperișul unui imobil cu șapte etaje de pe Bulevardul Belleville, în arondismentul XX al Parisului.

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Moartea misterioasă a Iliannei Zelie

Inițial, autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru suspiciuni de omor și modificarea scenei crimei. Șase prieteni ai adolescentei au fost reținuți după ce au ascuns faptul că urcaseră pe acoperișul clădirii. Ulterior aceștia au fost eliberați.

Deși anchetatorii iau în calcul în prezent ipoteza unui accident, moartea tinerei a stârnit un val de consternare și solidaritate în Franța. În memoria ei, pe străzile Parisului a fost organizat și un marș alb.

Mesajul sfâșietor al lui Garita: „Dacă i s-ar fi întâmplat surorii mele, nu știu cum aș mai fi mers mai departe”

La câteva ore după fluierul final, Arnold Garita a ținut să explice public de ce a ales să poarte acel bandaj pe teren.

Într-o postare tulburătoare pe contul său de Instagram, scrisă în limba engleză, fotbalistul a transmis gândurile sale familiei îndoliate, mărturisind că impactul emoțional a fost uriaș din cauza unei coincidențe personale.

„Nu te cunosc personal, nici pe tine, nici pe familia ta, dar povestea ta m-a impresionat profund, pentru că am o soră care are aproape aceeași vârstă ca tine.

Dacă ceea ce ți s-a întâmplat ție i s-ar fi întâmplat ei, mai ales chiar de ziua ei, sincer, nu știu cum aș fi găsit vreodată puterea să mă ridic și să merg mai departe.

Am vrut doar să-ți aduc un mic omagiu și să transmit puțină dragoste, putere și curaj familiei tale în aceste momente incredibil de dificile. Cele mai sincere condoleanțe celor dragi ție. Odihnește-te în pace!

Sper ca întregul adevăr să iasă la lumină, astfel încât familia ta să poată afla, în sfârșit, ce s-a întâmplat cu exactitate și în ce împrejurări ți-ai pierdut viața”, a scris atacantul de 31 de ani al roș-albaștrilor.

Mesajul postat de Arnold Garita pe Instagram dedicat Iliannei Zelie Mesajul postat de Arnold Garita pe Instagram dedicat Iliannei Zelie
Mesajul postat de Arnold Garita pe Instagram dedicat Iliannei Zelie

Născut în Camerun, Arnold Garita s-a mutat în Franța la 13 ani, unde și-a început formarea fotbalistică și a evoluat ulterior pentru mai multe cluburi, printre care Châteauroux, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer și Bourg-en-Bresse.

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