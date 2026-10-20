„Înțepături” către Mihai Stoica Patronul de la FCSB a dezvăluit cum va aborda campania de transferuri din iarnă: „Nu-l mai iau eu pe Boutoutaou...”

Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit planurile pe care le are pentru perioada de mercato din iarnă.

Din nou, patronul de la FCSB și-a exprimat nemulțumirile față de Boutoutaou, jucător adus de Mihai Stoica, pentru care clubul a plătit un milion de euro.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Formația lui Reghecampf a învins cu greu în deplasarea de la Voluntari, scor 2-1, iar finanțatorul clubului plănuiește să întărească lotul pentru a doua jumătate a sezonului.

Gigi Becali: „Nu mai am încredere în nimeni. Nu mai iau eu pe Boutoutaou”

Întrebat dacă Remus Guțea, marcatorul gazdelor, reprezintă o țintă pentru FCSB, Becali a spus:

„Nu m-am uitat bine la el, a fost doar o discuție și atât, nu a mai existat niciun interes. Ce rost are să vorbim acum de Guțea. Mi-am plăcut atacantul lor (n.r. - Babic), care a dat bară, foarte puternic.

Fac o investiție pe termen lung. Eu iau în iarnă fotbaliști să câștig campionatul: 10, 9, 6. Eu îi iau.

Am pus oamenii să facă selecție și eu îi iau un număr 10, un număr 9 și un număr 6. Mă uit și eu câte o jumătate de oră la fiecare și iau eu. Că nu mai iau eu pe Boutoutaou.

Am vorbit în ultimul timp cu fel de fel de scouteri. I-am pus pe ei să se mai uite, e un departament acolo pe care l-am făcut.

Dacă n-are minimum 1,80 metri, la revedere! Eu nu mai iau fotbaliști mici, care primesc un umăr și cad pe jos, cum e Boutoutaou.

Nu mai am încredere în nimeni să aducă fotbaliști. Eu aduc și atât. Dacă iau țeapă, măcar să o iau eu.

(n.r. - Nsimba mai e o țintă?) Cu Nsimba a fost o discuție, schimbul cu Boutoutaou și mai dădeam eu un milion. Acum, treaba era făcută, numai că fratele lui Nsimba nu a vrut să dea niciun răspuns, pentru că l-a sunat Reghe și nu a dat niciun răspuns.

Deci, ca atare, ce să vorbim? Dacă nu a dat niciun răspuns”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Cu succeul de la Voluntari, FCSB a urcat pe loc de play-off, cu 18 puncte adunate după primele 12 etape, însă distanța față de liderul Dinamo rămâne de 11 puncte.

Următorul meci pentru formația lui Reghecampf este derby-ul cu Rapid, programat sâmbătă, de la ora 21:00.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian FC Voluntari - FCSB 1-2

Citește și