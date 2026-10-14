Pe cine vrea Europa la FIFA! Numele dorit pentru a-l combate pe Infantino la alegerile forului mondial. E o legendă a fotbalului

Gianni Infantino este puternic contestat de lumea fotbalului, dar nu a apărut încă un nume important care să-și anunțe candidatura la președinția FIFA împotriva elvețianului.

Un fost mare antrenor european este împins din umbră să candideze pe 18 martie 2027. O personalitate aflată foarte aproape de Infantino în ultimii ani.

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Doar cinci luni mai sunt până la alegerile pentru președinția FIFA, pe 18 martie 2027.

Și numai 35 de zile au mai rămas pentru depunerea candidaturilor. Una e sigură, Gianni Infantino.

Cine îl poate opri pe Infantino să mai câștige un mandat la FIFA!

Deși lumea fotbalului îl contestă cu vehemență pe elvețian după scandalurile de la Campionatul Mondial, niciun nume important nu a anunțat oficial că acceptă să-l combată pe Infantino primăvara viitoare.

Canadianul Victor Montagliani, șeful CONCACAF, considerat marele contracandidat din partea alianței Europa-America de Nord-Asia, ezită și el să intre în această luptă.

Montagliani (dreapta) și Infantino unul lângă altul. Foto: Imago

Până acum, Infantino (56 de ani, din 2016 președinte FIFA) are un singur concurent: Ramon Vega, 55 de ani, fost internațional elvețian, ex-Tottenham, a declarat că va candida. „Fotbalul e la terapie intensivă”, a afirmat acesta.

Europa îl vrea pe Wenger anti-Infantino

Vega nu pare capabil să facă să deraieze planul lui Infantino.

Europenii încearcă să împingă în față o legendă a fotbalului. Potrivit The Times, Arsene Wenger este cel dorit.

În vârstă de 76 de ani, chiar 77 pe 22 octombrie, fostul mare antrenor francez a rămas în istorie pentru perioada Arsenal.

Arsene Wenger a cucerit 17 trofee cu Arsenal, dar numai trei titluri de Premier League. A jucat o singură finală de Liga Campionilor, pierdută în 2006, 1-2 cu Barcelona. Foto: Imago

I-a condus 22 de ani (1996-2018) pe „tunari”, devenind cel mai mare rival în Premier League al lui Sir Alex Ferguson, managerul lui Manchester United între 1986 și 2013.

Wenger e de 7 ani aproape de Infantino

Neașteptată alegere, pentru că Wenger este de mult timp în imediata apropiere a lui Infantino.

În 2019, la un an după retragerea ca antrenor, Arsene a fost numit director al departamentului de dezvoltare a fotbalului la FIFA. Și ocupă de atunci acea funcție.

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