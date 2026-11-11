„Uitați-vă, e oribilă” Aryna Sabalenka, ținta unor  remarci insultătoare la un post TV din Franța

Postul de televiziune francez beIN Sports și-a cerut scuze în numele jurnalistului Matthieu Solier, care a făcut un comentariu deplasat la adresa Arynei Sabalenka (28 de ani, #2 WTA).

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Într-un clip promoțional dedicat Turneului Campioanelor, Sabalenka a fost surprinsă în timp ce le trimitea bezele celor din fața ecranului.

Aflat în studio, jurnalistul Matthieu Solier nu și-a dat seama că avea microfonul pornit și a făcut câteva remarci sexiste la adresa bielorusei.

Postul de televiziune francez beIN Sports, obligat să-și ceară scuze după comentariile făcute la adresa lui Sabalenka

„Uite, uite, uite, e oribilă”, s-a putut auzi pe fundal. Ulterior, videoclipul a fost publicat și pe rețelele de socializare.

Utilizatorul care a făcut acest gest a descris afirmațiile făcute de Solier drept „rușinoase”. Mai mult decât atât, acesta a etichetat și autoritatea franceză de reglementare a radiodifuziunii, Arcom.

🔴 DÉRAPAGE | « Regarde, elle est horrible ! » : un commentateur de beIN SPORTS tient des propos déplacés sur la joueuse de tennis Aryna Sabalenka en plein direct. https://t.co/sXEaH1XGYI — SIRÈNES (@SirenesFR) November 10, 2026

Utilizatorul l-a etichetat și pe Florent Houzot, directorul de operațiuni de difuzare, programare și editorial al beIN Sports France. Houzot și-a prezentat imediat scuze în numele postului pentru cele întâmplate:

„Regret și condamn cu fermitate remarcile făcute în direct în această seară, în timpul transmisiunii finalei WTA.

Aceste comentarii nu reflectă valorile beIN SPORTS. Reafirm angajamentul nostru de a trata cu respect toți sportivii și colaboratorii din transmisiunile noastre”, a fost comentariul lui Houzot, citat de TheSun.

În schimb, Matthieu Solier nu a oferit vreo reacție pe marginea afirmațiilor făcute.

Sabalenka a debutat cu dreptul la Turneul Campioanelor. A învins-o pe Karolina Muchova (30 de ani, #7 WTA), scor 7-6 (2), 7-5. Pentru bielorusă urmează confruntarea cu Mira Andreeva (19 ani, #3 WTA).

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