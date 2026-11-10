Explicații după un moment bizar FOTO. Oțelul, despre jucătorul acuzat că a luat „galben” pentru pariuri: „Realitatea e alta” +10 foto
Foto: capturi video Facebook/Oțelul + Prima Sport
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Explicații după un moment bizar FOTO. Oțelul, despre jucătorul acuzat că a luat „galben” pentru pariuri: „Realitatea e alta”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 23:30
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 23:35
  • Oțelul Galați a emis un comunicat pentru a explica situația din meciul cu FC Botoșani, scor 1-1, când Matei Frunză (20 de ani) și-a dat jos tricoul în mod inexplicabil.
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Faza a avut loc în minutul 69, la golul Nuno Pedro, acțiunea tânărului jucător fiind de neînțeles, în condițiile în care nu a marcat și nici nu a oferit o pasă decisivă.

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Explicații din partea clubului Oțelul Galați: „Și-a scos tricoul din cauza vestei de monitorizare”

După ce Frunză a fost acuzat că a luat „galben” intenționat, clubul a precizat că fotbalistul ar fi fost incomodat de vesta de monitorizare și și-a dat tricoul jos pentru a îmbrăca o vestă cu un număr mai mare.

„Precizare esențială după meciul de aseară, de la Botoșani: Televiziunile care au transmis partida FC Botoșani - Oțelul Galați au omis momentul în care mijlocașul echipei noastre, Matei Frunză, a primit un cartonaș galben.

Momentul în care Matei Frunză și-a dat tricoul jos / foto: capturi video Facebook/Oțelul Galați + Prima Sport
Momentul în care Matei Frunză și-a dat tricoul jos / foto: capturi video Facebook/Oțelul Galați + Prima Sport

Galerie foto (10 imagini)

Momentul în care Matei Frunză și-a dat tricoul jos / foto: capturi video Facebook/Oțelul Galați + Prima Sport Momentul în care Matei Frunză și-a dat tricoul jos / foto: capturi video Facebook/Oțelul Galați + Prima Sport Momentul în care Matei Frunză și-a dat tricoul jos / foto: capturi video Facebook/Oțelul Galați + Prima Sport Momentul în care Matei Frunză și-a dat tricoul jos / foto: capturi video Facebook/Oțelul Galați + Prima Sport Momentul în care Matei Frunză și-a dat tricoul jos / foto: capturi video Facebook/Oțelul Galați + Prima Sport
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El a fost avertizat imediat după golul semnat de Pedro Nuno, ocazie cu care atât comentatorii jocului, cât și alți comentatori din mediul online au speculat un moment așa-zis istoric.

Ei consideră că jucătorul nostru ar fi celebrat golul prin scoaterea tricoului, cu toate că nu marcase și nici nu participase la faza golului. Niciunii dintre ei nu se aflau pe stadion!

Regretăm că le stricăm bucuria celor care au făcut această speculație (o alta îl condamna pe Matei că ar fi luat cartonașul de dragul unor cote de pariuri), însă realitatea este cu totul alta: așa cum se poate vedea și în imaginile atașate (care nu au fost prezentate la TV), sportivul nostru și-a scos tricoul din cauza vestei de monitorizare (GPS) care îl incomoda”, se arată în comunicatul emis de Oțelul Galați.

Matei Frunză a venit și el o explicație, dezvăluind și discuția avută cu arbitrul.

„Așteptam un moment de respiro ca să o reașez, luasem de pe margine una cu un număr mai mică. Nu voiam ca echipa să sufere din cauza mea, adică să vin la margine pentru a o schimba.

Domnul arbitru mi-a zis că trebuia să-l anunț, de aceea mi-a dat galben. E vina mea, dar nicidecum nu se punea problema să scot tricoul la gol”, a explicat Matei Frunză.

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