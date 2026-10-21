„Asta s-a întâmplat cu el” Ucrainenii vorbesc tot de Iordănescu după ce Dinamo Kiev și-a demis antrenorul
Edi Iordănescu e liber de contract din 31 octombrie 2025, după despărțirea de Legia Varșovia. Foto: Imago
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„Asta s-a întâmplat cu el” Ucrainenii vorbesc tot de Iordănescu după ce Dinamo Kiev și-a demis antrenorul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 16:00
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 16:00
  • Edward Iordănescu, 48 de ani, a fost aproape de a semna cu Dinamo Kiev în septembrie. 
  • Clubul ucrainean l-a concediat weekendul trecut pe antrenorul Ihor Kostyuk. 
  • Presa locală tot de Iordănescu discută: „El era cel mai aproape”. Ce le-a spus Edi. 
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De peste o lună caută Dinamo Kiev antrenor. Voia să-l dea afară pe Ihor Kostyuk de la începutul toamnei, dar a făcut-o de-abia acum.

Duminică, după 1-3 cu Polissya Zhytomyr, Kostyuk a fost în sfârșit concediat.

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Era a doua înfrângere în primele opt etape, în care mai avea și un egal.

4 este locul
ocupat de Dinamo Kiev acum, la opt puncte de liderul Shakhtar

Și sezonul trecut a fost la fel, doar că diferența a fost mai mare: 15 puncte de campioană.

De ce îl voia Surkis pe Iordănescu la Dinamo Kiev

Odată cu demiterea lui Kostyuk, presa locală vorbește tot de Edward Iordănescu, dorit mult de Igor Surkis.

Proprietarul știa că Iordănescu, 48 de ani, fusese selecționer înaintea lui Mircea Lucescu (cu care lucrase la Dinamo Kiev între 2020 și 2023), știa și rezultatele naționalei la Euro 2024, mai ales că primul meci a fost România - Ucraina 3-0, știa și că era liber, fără club.

Doar cinci luni a antrenat Iordănescu la Legia, între iunie și octombrie 2025. Foto: Imago Doar cinci luni a antrenat Iordănescu la Legia, între iunie și octombrie 2025. Foto: Imago
Doar cinci luni a antrenat Iordănescu la Legia, între iunie și octombrie 2025. Foto: Imago

Surkis îi oferea un contract pe trei sezoane, cu 1,2 milioane de euro salariu anual.

„Iordănescu era cel mai aproape de Dinamo Kiev. A acceptat”

Jurnalistul ucrainean Mihail Spivakovskyi amintește că erau patru antrenori pe lista proprietarului alb-albaștrilor.

  • Doi tehnicieni autohtoni, Vladyslav Lupashko (Lechia Gdansk) și Serhiy Kravchenko (asistent la Polissya). 
  • Doi străini, croatul Nenad Bjelica (Samsunspor) și Edi Iordănescu. 

„Vorbind despre detalii, despre acțiune, comunicare, negocieri directe între președinte și antrenori, Kravchenko și Lupashko nu erau acolo. Doar cei doi străini, Iordănescu și Bjelica.

Iordănescu era cel mai aproape. A acceptat, a existat un acord preliminar. În ultimul moment, familia Iordănescu l-a convins să nu meargă într-o țară aflată în război. Asta s-a întâmplat”, a spus Spivakovskyi, potrivit site-ului Tribuna.

Iordănescu: „Sper ca într-o zi să fiu antrenorul lui Dinamo Kiev”

Tot în septembrie, Edi i-a dat un răspuns scurt lui Spivakovskyi legat de refuzul său:

„Sper ca într-o zi să fiu antrenorul lui Dinamo Kiev. Vom lupta și vom câștiga. Totuși, din păcate, nu e momentul acum. Respect enorm și Dinamo, și fotbalul ucrainean”.

După ruptura de Kostyuk, kievenii l-au numit pe polonezul Maciej Kedziorek, dar numai ca interimar. Caută încă antrenor permanent.

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