Ronaldo a decis! Ce face Cristiano legat de naționala Portugaliei după suspendare și amendă. E radical?! „Se simte trădat”

Cristiano Ronaldo, 41 de ani, a primit o suspendare minimă, cât să poată juca în noiembrie la naționala lusitană.

Ce vrea să facă starul Portugaliei în perioada imediat următoare. E finalul său la selecționata roș-verde?

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Pe 30 septembrie, Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei fără să anunțe pe nimeni.

Ronaldo, exclus doar o lună

Era furios că selecționerul Jorge Jesus l-a lăsat rezervă la 2-1 cu Norvegia, în Liga Națiunilor.

L-a acuzat pe Jesus că nu-și respectă cuvântul, dar a acceptat că a greșit și că trebuie să fie pedepsit. Nu a exclus totuși ideea de a purta din nou tricoul roș-verde.

Ronaldo, supărat în cantonamentul Portugaliei din septembrie-octombrie. Foto: Imago

Mai ales că a fost suspendat doar o lună, cât să poată reveni la ultimele partide din Nations League (14 noiembrie, cu Danemarca; 17 noiembrie, cu Țara Galilor).

„Ronaldo preferă să nu fie convocat. Nu este disponibil pentru a fi în lot la următoarea reuniune”

Acum însă, apare o variantă radicală. Jurnalistul Rui Santos, de la CNN Portugal, susține că Ronaldo nu vrea să se întoarcă.

Sigur nu în noiembrie și sugerează că e posibil să nu mai joace niciodată pentru națională, dezamăgit de selecționer și de federație (FPF).

Chiar dacă președintele FPF, Pedro Proenca, încearcă zi de zi să-l contacteze pentru a-l convinge să se întoarcă.

„Cristiano Ronaldo preferă să nu fie convocat. Jucătorul lui Al-Nassr nu este disponibil pentru a fi în lot la următoarea reuniune”, scrie Santos pentru cnnportugal.iol.pt.

„Ronaldo nu se va mai întoarce la echipa națională”

Trage alarma: „Cu siguranță, nu se va mai întoarce la echipa națională. Jucătorul nu crede în spiritul acestei federații”.

Santos completează: „Ronaldo nu se simte dator nimănui, simte că s-au purtat urât cu el, nedrept, crede că nu i s-a spus adevărul și că a fost trădat”.

S-a ajuns într-un punct în care problema este insurmontabilă, ceea ce face din ce în ce mai dificil să ni-l imaginăm pe Ronaldo jucând din nou cu emblema naționalei pe piept Rui Santos, jurnalist CNN Portugal

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