„Nu e momentul acum” Edi Iordănescu limpezește viitorul său. Ce vrea să facă antrenorul dorit de FCSB și Dinamo Kiev

- Edi Iordănescu, ofertat și de FCSB, și de Dinamo Kiev, spune ce intenționează să facă în viitor legat de una dintre aceste propuneri.
De zece luni și jumătate, după despărțirea de Legia Varșovia, pe 31 octombrie 2025, Edi Iordănescu nu a mai antrenat, așteptând proiectul potrivit.
Iordănescu, „Nu” Ucrainei, „Nu” lui Dinamo Kiev”
În primăvară, tehnicianul în vârstă de 48 de ani a fost pe lista federației ucrainene (UAF) pentru postul de selecționer, dar președintele UAF, Andrei Shevchenko, l-a preferat în cele din urmă pe italianul Andrea Maldera.
În ultimele zile, Iordănescu a primit alte oferte. De la Dinamo Kiev, dar mai ales de la FCSB.
A respins propunerea clubul kievean, familia cerându-i să nu lucreze în Ucraina în timpul războiului cu Rusia.
Iordănescu: „Sper ca într-o zi să fiu antrenorul lui Dinamo Kiev”
Contactat de jurnalistul ucrainean Mihail Spivakovsky, antrenorul i-a dat un răspuns scurt:
„Sper ca într-o zi să fiu antrenorul lui Dinamo Kiev. Vom lupta și vom câștiga. Totuși, din păcate, nu e momentul acum.
Respect enorm și Dinamo, și fotbalul ucrainean”.