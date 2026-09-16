„Nu e momentul acum” Edi Iordănescu limpezește viitorul său. Ce vrea să facă antrenorul dorit de FCSB și Dinamo Kiev
Liber de contract de aproape un an, Iordănescu așteaptă proiectul potrivit. Foto: Imago
Campionate

„Nu e momentul acum” Edi Iordănescu limpezește viitorul său. Ce vrea să facă antrenorul dorit de FCSB și Dinamo Kiev

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 13:27
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 13:27
  • Edi Iordănescu, ofertat și de FCSB, și de Dinamo Kiev, spune ce intenționează să facă în viitor legat de una dintre aceste propuneri.
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De zece luni și jumătate, după despărțirea de Legia Varșovia, pe 31 octombrie 2025, Edi Iordănescu nu a mai antrenat, așteptând proiectul potrivit.

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Iordănescu, „Nu” Ucrainei, „Nu” lui Dinamo Kiev”

În primăvară, tehnicianul în vârstă de 48 de ani a fost pe lista federației ucrainene (UAF) pentru postul de selecționer, dar președintele UAF, Andrei Shevchenko, l-a preferat în cele din urmă pe italianul Andrea Maldera.

Ultima echipă a lui Iordănescu a fost Legia Varșovia, pe care a antrenat-o între 12 iunie și 31 octombrie 2025. Foto: Imago Ultima echipă a lui Iordănescu a fost Legia Varșovia, pe care a antrenat-o între 12 iunie și 31 octombrie 2025. Foto: Imago
Ultima echipă a lui Iordănescu a fost Legia Varșovia, pe care a antrenat-o între 12 iunie și 31 octombrie 2025. Foto: Imago

În ultimele zile, Iordănescu a primit alte oferte. De la Dinamo Kiev, dar mai ales de la FCSB.

A respins propunerea clubul kievean, familia cerându-i să nu lucreze în Ucraina în timpul războiului cu Rusia.

1,2 milioane de euro
era salariul anual pe care l-ar fi avut Edi Iordănescu la Dinamo Kiev

Iordănescu: „Sper ca într-o zi să fiu antrenorul lui Dinamo Kiev”

Contactat de jurnalistul ucrainean Mihail Spivakovsky, antrenorul i-a dat un răspuns scurt:

„Sper ca într-o zi să fiu antrenorul lui Dinamo Kiev. Vom lupta și vom câștiga. Totuși, din păcate, nu e momentul acum.

Respect enorm și Dinamo, și fotbalul ucrainean”.

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