Există un meci personal în acest moment la FCSB: Becali versus fotbalistul francez adus în vară

Deși a făcut un efort financiar imens pentru a-l transfera, Becali a ajuns în acest moment să-și dorească mai mult ca francezul să nu confirme și face tot posibilul să se întâmple acest lucru

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dacă Gigi Becali ar fi fost patron la Liverpool, Wirtz era trecut deja pe linie moartă după primele 3-4 luni petrecute pe Anfield. Fiindcă randamentul și cifrele neamțului la început nu diferă față de cele ale lui Boutoutaou în tricoul FCSB-ului.

Iar în acest moment, Gigi a decis deja că francezul nu e fotbalist. În viziunea lui, Aymen e prea scund, n-are forță, nu câștigă dueluri, abuzează de driblinguri. Pe scurt, e slab! E o opinie, până la urmă, fiecare vede fotbalul în felul lui.

Ghinionul lui Boutoutaou e că Becali e patron. Și că decide peste capul managerului și al antrenorului. Iar din acest moment pare că soarta francezului e pecetluită.

Dacă Boutoutaou ar confirma, Becali ar trebui să accepte că nu se pricepe

Întrebare e însă de ce Becali se grăbește să-l declare pe Aymen că nu e fotbalist, deși abia l-a adus și a făcut și un efort financiar imens pentru a-l avea. Sumă mare plătită pe el, contract printre cele mai mari din Liga 1.

Ești patron, ai făcut o investiție costisitoare, de ce nu încerci să o protejezi, să ai grijă de ea și să speri că la un moment dată îți va aduce plus valoare?

Aici intervine ceva ce de câțiva ani pentru Gigi Becali e mai important și contează mai mult chiar și decât rezultatele FCSB-ului. Și anume: să demonstreze tuturor că el se pricepe cel mai bine la fotbal. Din momentul în care l-a declarat pe Boutoutaou că nu e fotbalist bun, orice prestație ulterioară reușită a acestuia e acceptată cu jumătăți de măsură de patron, chiar dacă e în beneficiul clubului său.

De ce? Pentru că, automat, acest lucru îl descalifică pe el în disputa publică. “Adică nu mă pricep eu?” cam acesta e argumentul care îi alimentează orgoliul lui Becali dacă Boutoutaou ar juca bine.

Becali e gata chiar să-și asume și pierderi masive în numele ideii că doar el are dreptate: Aymen e slab, chiar dacă majoritatea experților TV, a foștilor fotbaliști, mass-media și chiar oameni din clubul FCSB susțin contrariul. Imaginați-vă că schimbul propus Craiovei: Boutoutaou și 1,3 milioane de euro pentru Nsimba s-ar fi realizat.

Automat, chiar dacă tranzacția propriu-zisă nu s-ar fi putut realiza decât abia în ianuarie, cei doi n-ar mai evoluat pentru echipele actuale. Iar Boutoutaou n-ar fi mai avut prilejul să arate ce calitate are fiindcă n-ar mai fi fost pe teren în derby-ul cu Rapid, când efectiv a strălucit.

Cifre peste Dobre, Cicâldău și Cîrjan

Din acest moment, Boutoutaou e condamnat! Fiindcă discuția nu mai e despre randamentul lui, poziția pe care trebuie folosit, ce anume face în timpul meciurilor, ci despre faptul că e victimă directă într-un “război” pe care Becali îl are cu toți cei care susțin că francezul e fotbalist bun.

Nu știu dacă Becali știe, dar pe cifrele acestui sezon, frecvența cu care Boutoutaou produce un gol (marchează sau pasează decisiv) e mai bună decât în cazul unor fotbaliști precum Dobre, Cîrjan, Cicâldău, de la primele 3 clasate, jucători care au un profil asemănător.

Boutoutaou - produce un gol la 158 de minute

Cîrjan - un gol la 162 de minute

Dobre - un gol la 192 de minute

Cicâldău - un gol la 211 minute

Cum se comportă belgienii cu Olaru versus Becali cu Boutoutaou

Dintre ei, francezul e singurul nou-venit la echipa lui în această vară. A schimbat campionatul, nivelul, țara, metode de antrenament, cultura, absolut totul.

Marius Baciu a spus recent, în studiou la Prima Sport, vorbind despre Olaru că fostul jucător al FCSB nu va avea presiune mare la St. Gilloise în acest sezon, pentru că știe filosofia din Belgia, unde cluburile păsuiesc jucătorii aduși din afara țării pentru cel puțin 1 an.

Dacă la fel ar proceda și Becali, atunci Boutoutaou ar putea deveni ceva cu adevărat valoros pentru FCSB, însă în acest caz ne întoarcem de unde am plecat: Gigi ar trebui să se recunoască învins în disputa cu cei care îi spun că francezul e bun.

Ceea ce face însă Becali cu Aymen îi provoacă daune FCSB-ului nu doar pe termen scurt și nu doar în privința rezultatelor sportive. Patronul se laudă că vrea să aducă străini de calitate la iarnă și că e dispus că cheltuiască mult.

Un fotbalist care află sau vede ce s-a petrecut cu Boutoutaou va avea rețineri în a da curs unei oferte. Deja Becali a primit refuzuri de la străini pe care i-a ofertat din campionatul intern: Lukic și Nsimba.

De ce se anunță vremuri grele la FCSB

Și în final ajungem la ce e cu adevărat dramatic pentru Gigi Becali. La modul în care înțelege fotbalul. Să-l interzici pe Boutoutaou, despre care spui că nu face nimic, dar să zici despre Drăguș, după meciul cu Corvinul, că e singurul fotbalist de valoare de la FCSB, e ceva ce nici măcar nu mai merită combătut.

“Drăguș s-a comportat ca un maidanagiu”, a fost caracterizarea pe care Basarab Panduru i-a făcut-o lui Drăguș pentru modul în care a jucat. Practic, în cazul Drăguș se naște un alt meci personal al lui Becali: cel în care vrea să le dovedească tuturor celor care îl critică azi pe Denis că ei sunt cei care nu se pricep.

Pentru FCSB se anunță vremuri grele. Fiindcă “de acum mă ocup doar eu să selectez și să aduc jucători” e rostită de cineva care nu face diferența dintre un fotbalist și un maidanagiu.