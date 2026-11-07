Aymen Boutoutaou a fost unul dintre cei mai periculoși jucători ai FCSB în prima repriză cu Corvinul

A schimbat ritmul, a trecut de adversari și a dus mingea în careu

Totuși, la pauză locul lui a fost luat de Dennis Politic, fotbalistul despre care Gigi Becali spunea în vară: „Să-l ia cine vrea!”

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Pauza meciului FCSB - Corvinul a adus o schimbare care a iritat fanii roș-albaștrilor, dar previzibilă date fiind afinitățile patronului. Boutoutaou i-a lasă locul neașteptat lui Politic, o schimbare total ilogică la cum a arătat jocul lui Aymen.

Când atacurile FCSB se împotmoleau, Boutoutaou era cel care accelera cu mingea la picior. A reușit două dintre cele trei driblinguri încercate, a găsit de două ori un coechipier în careu și a dat o pasă care a dus direct la șut.

A avut și el o încercare din interiorul careului, blocată. În 45 de minute, a atins mingea de 34 de ori și a completat 19 dintre cele 21 de pase. Punctul slab a fost la dueluri, unde a câștigat doar două din opt.

De la „ Să-l ia cine vrea!” la prima schimbare pentru Boutoutaou

Alegerea lui Politic spune mult despre cât de puțin credit mai are Boutoutaou în ochii patronului.

Algerianul, adus la recomandarea lui Mihai Stoica, fusese deja pus la zid de Becali după înfrângerea cu U Cluj. „Nu-mi pun baza în el, la revedere”, spunea finanțatorul, în timp ce Stoica îi lua apărarea. Înaintea meciului cu Corvinul, Becali l-ar fi preferat în primul „11” pe Joao Paulo, dae Reghecampf a insistat să înceapă cu Boutoutaou.

Politic știe și el cum arată o repriză urmată de verdictul patronului. După meciul cu FC Argeș din iulie, Becali l-a numit „fricos” și a spus că „nu prea cred că mai are loc”. O etapă mai târziu, Politic a marcat cu Csikszereda, a fost schimbat la pauză și a auzit la final același verdict, în cuvinte și mai tăioase: „Să-l ia cine vrea!”.

Cu Corvinul, tocmai Politic a fost soluția la pauză. Iar Boutoutaou, după o repriză în care fusese printre puținii oameni ai FCSB care reușiseră să schimbe viteza jocului, a rămas la vestiare, fapt care a iritat teribil tribunele.

Cifrele lui Boutoutaou în prima repriză

34 de atingeri, dintre care două în careul advers.

Un șut, din interiorul careului, blocat.

Niciun șut pe poartă sau pe lângă

2/3 driblinguri reușite (67%)

O pasă-cheie și 2/3 pase reușite în careu (67%)

7/9 pase reușite în ultima treime (78%), 3/3 pase pivot (100%) și nici o centrare reușită

19/21 pase reușite (90%), 2/2 pase lungi (100%) și 3/5 pase progresive (60%)

4/4 pase în ultima treime (100%)

2/8 dueluri câștigate (25%), cu 2/7 la sol (29%) și 0/1 în aer.

Două recuperări, o respingere și un fault comis

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