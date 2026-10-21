Gigi Becali, învins la EUIPO Marca  „FCSB Steaua”, respinsă definitiv!

EUIPO, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, a respins definitiv cererea lui Gigi Becali (68 de ani) pentru marca verbală „FCSB Steaua”.

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În 2025, autoritatea europeană din Alicante, Spania, a respins solicitarea făcută la data de 16 iunie 2023 de avocatul Adrian Căvescu, reprezentantul clubului.

Acesta a contestat decizia, însă răspunsul EUIPO a rămas neschimbat. Reprezentantul juridic al clubului nu a renunțat și a decis să se adreseze Tribunalului Uniunii Europene.

EUIPO a respins definitiv cererea lui Gigi Becali de a folosi marca verbală „FCSB Steaua”

Nici acest demers nu s-a soldat cu succes pentru clubul patronat de Gigi Becali, notează prosport.ro.

Procesul de la EUIPO viza doar marca verbală, nu utilizarea comercială, astfel că nici o victorie nu i-ar fi permis să folosească numele pe bilete sau tricouri și nici nu ar fi impus schimbarea numelui echipei.

Foto: captură euipo.europa.eu

În luna mai, EUIPO a respins solicitarea roș-albaștrilor, într-un scenariu similar celui de anul trecut.

Un risc semnificativ de confuzie între marca „FCSB Steaua” și ACS Steaua Noua Generație, o academie de fotbal din Sectorul 3 al Bucureștiului.

„Camera de Recurs confirmă că, ținând cont de identitatea serviciilor în cauză, de similaritățile dintre semne și de gradul mediu de distinctivitate intrinsecă a mărcii anterioare, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC din partea publicului relevant vorbitor de limbă italiană și spaniolă, chiar și având în vedere faptul că o parte a acestui public poate manifesta un nivel ridicat de atenție, așa cum a constatat în mod corect Divizia de Opoziție.

Concluzie. Având în vedere toate considerațiile anterioare, recursul trebuie respins.

Divizia de Opoziție a constatat în mod corect că oponentul a dovedit utilizarea serioasă a mărcii anterioare pentru servicii de club de fotbal din clasa 41 și că, având în vedere identitatea serviciilor, similaritatea semnelor și caracterul distinctiv intrinsec mediu al mărcii anterioare, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC din partea publicului relevant vorbitor de limbă italiană și spaniolă”, se mai arată în documentul emis de EUIPO”, se arăta în document.

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