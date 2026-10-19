Olăroiu a răbufnit VIDEO. Ce l-a înfuriat pe antrenorul român, după ultimul meci al echipei sale: „Să nu se mai repete!”
Cosmin Olăroiu
Campionate

Olăroiu a răbufnit VIDEO. Ce l-a înfuriat pe antrenorul român, după ultimul meci al echipei sale: „Să nu se mai repete!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 14:57
  • Cosmin Olăroiu (57 de ani), antrenorul lui Al-Jazira, a fost extrem de nemulțumit după remiza obținută de echipa sa cu Ittihad Kalba, scor 2-2, în etapa #6 din Emiratele Arabe Unite.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gazdele au deschis scorul încă din minutul 2, prin Tetteh, iar 6 minute mai târziu au majorat diferența, grație golului marcat de Biro.

Al-Jazira s-a văzut condusă cu 0-2 după nici 10 minute de joc, iar tehnicianul român a răbufnit la conferința de presă.

Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”
Citește și
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor: „Să-i pună 5 camere VAR”
Citește mai mult
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”

VIDEO. Cosmin Olăroiu: „Un meci ca ăsta nu trebuie să se mai repete!”

Malcom a redus din diferență în minutul 22, însă echipa lui Olăroiu a reușit să restabilească egalitatea abia în minutul 81.

Deși echipa sa a revenit pe tabelă și a reușit să obțină o remiză, tehnicianul român a fost nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi.

„Cred că am avut un «blackout» în primele 10 minute. Am început meciul foarte, foarte prost, cu o atitudine foarte proastă. Și rezultatul final reflectă începutul de joc, cred.

După revenirea de la echipele naționale, toți jucătorii au un randament sub ce au arătat înainte. Nu mă așteptam la lucrul ăsta. În fine… Ce vreau să vă spun este că, din păcate, un meci ca ăsta nu trebuie să se mai repete!”, a precizat Olăroiu după meci.

Cosmin Olăroiu și-a îndreptat mai apoi criticile asupra arbitrului, care le-a permis adversarilor să tragă de timp în numeroase momente.

„Sincer mi s-a mai întâmplat o dată un meci ca ăsta, când am pierdut o calificare. Dar n-ai cum să cazi de 30 de ori, 30 de jucători să stea jos, și arbitrul să nu facă nimic. Cazi, stai 30 de secunde, întrerupi jocul, îl întreabă, el se ridică și joacă mai departe? N-ai cum așa ceva!

Cred că timpul efectiv de joc a fost 20 și ceva de minute. Nu vreau să spun asta ca să nu se înțeleagă greșit, ca o scuză. Trebuie să avem spiritul jocului. Poate puteau să câștige 4-2, 5-2, nu contează. Dar nu-i așa fotbalul ăsta!

S-a jucat 30 de secunde, pauză două minute. 20 de secunde, pauză cinci minute. Am stat la un corner cinci minute, după care a zis: «Jocul continuă». Portarul a stat 12 secunde să degajeze mingea. Arbitrul l-a numărat, a depășit numărătoarea, i-a dat cartonaș galben și nu a dat corner, e în regulament.

Fotbalul, ca să aduci oameni la stadion, ca să crești nivelul de joc, trebuie să se joace. Din păcate azi nu s-a jucat”, a mai adăugat Cosmin Olăroiu.

În fine, asta e. Mergem mai departe. Avem un punct, trebuia să avem mult mai mult, dar e o călătorie lungă și un drum lung. Ne trebuie forță, ne trebuie multe lucruri ca să ajungem la nivelul pe care ni-l dorim. Cosmin Olăroiu, antrenor Al-Jazira

În urma acestui rezultat, Al-Jazira se menține pe primul loc în campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 14 puncte acumulate după 6 partide.

Al-Ahli Dubai se află pe locul secund, la doar un punct în spatele echipei lui Cosmin Olăroiu, care este neînvinsă până acum.

Tehnicianul român a preluat banca tehnică a echipei Al-Jazira în această vară, după ce mandatul său pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite s-a încheiat după doar un an.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu arbitraj CRITICI al jazira
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:44
L-a omis intenționat? Jucătorul pe care Reghe l-a evitat la interviul de după meci: „Ca să nu zică ce-ar fi vrut să zică”
L-a omis intenționat? Jucătorul pe care Reghe l-a evitat la interviul de după meci:  „Ca să nu zică ce-ar fi vrut să zică”
23:40
„Mă dezgustă jocul echipei mele!” Gigi Becali, atac dur la adresa fotbaliștilor FCSB-ului după victoria cu Voluntari
„Mă dezgustă jocul echipei mele!” Gigi Becali, atac dur la adresa fotbaliștilor FCSB-ului după victoria cu Voluntari
23:27
„E visul meu să fac asta” VIDEO Alexandru Stoian, după ce a fost din nou decisiv pentru FCSB: „Mister mi-a zis”
„E visul meu să fac asta” VIDEO Alexandru Stoian, după ce a fost  din nou decisiv pentru FCSB: „Mister mi-a zis”
22:55
FCSB urcă pe loc de play-off VIDEO. Al doilea succes la rând sub comanda lui Reghecampf! Stoian, decisiv și cu FC Voluntari
FCSB urcă pe loc de play-off VIDEO. Al doilea succes la rând sub comanda lui Reghecampf! Stoian, decisiv și cu FC Voluntari
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Top stiri
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”
Liga Campionilor
19.10
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor: „Să-i pună 5 camere VAR”
Citește mai mult
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”
Vești bune pentru U Craiova Unul din cei mai importanți jucători ai lui Coelho, la un pas de revenire!
Superliga
19.10
Vești bune pentru U Craiova Unul din cei mai importanți jucători ai lui Coelho, la un pas de revenire!
Citește mai mult
Vești bune pentru U Craiova Unul din cei mai importanți jucători ai lui Coelho, la un pas de revenire!
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
Nationala
19.10
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
Citește mai mult
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
B365
18.10
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
Citește mai mult
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 23 rapid 20 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share