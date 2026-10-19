Cosmin Olăroiu (57 de ani), antrenorul lui Al-Jazira, a fost extrem de nemulțumit după remiza obținută de echipa sa cu Ittihad Kalba, scor 2-2, în etapa #6 din Emiratele Arabe Unite.

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Gazdele au deschis scorul încă din minutul 2, prin Tetteh, iar 6 minute mai târziu au majorat diferența, grație golului marcat de Biro.

Al-Jazira s-a văzut condusă cu 0-2 după nici 10 minute de joc, iar tehnicianul român a răbufnit la conferința de presă.

VIDEO. Cosmin Olăroiu: „Un meci ca ăsta nu trebuie să se mai repete!”

Malcom a redus din diferență în minutul 22, însă echipa lui Olăroiu a reușit să restabilească egalitatea abia în minutul 81.

Deși echipa sa a revenit pe tabelă și a reușit să obțină o remiză, tehnicianul român a fost nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi.

„Cred că am avut un «blackout» în primele 10 minute. Am început meciul foarte, foarte prost, cu o atitudine foarte proastă. Și rezultatul final reflectă începutul de joc, cred.

După revenirea de la echipele naționale, toți jucătorii au un randament sub ce au arătat înainte. Nu mă așteptam la lucrul ăsta. În fine… Ce vreau să vă spun este că, din păcate, un meci ca ăsta nu trebuie să se mai repete!”, a precizat Olăroiu după meci.

Coach Cosmin Olăroiu’s remarks at the press conference following our match against Kalba. 🎙️ #نادي_الجزيرة #فخر_أبوظبي #AlJaziraFC #PrideOfAbuDhabi https://t.co/lT7ynZZhcI — Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) October 18, 2026

Cosmin Olăroiu și-a îndreptat mai apoi criticile asupra arbitrului, care le-a permis adversarilor să tragă de timp în numeroase momente.

„Sincer mi s-a mai întâmplat o dată un meci ca ăsta, când am pierdut o calificare. Dar n-ai cum să cazi de 30 de ori, 30 de jucători să stea jos, și arbitrul să nu facă nimic. Cazi, stai 30 de secunde, întrerupi jocul, îl întreabă, el se ridică și joacă mai departe? N-ai cum așa ceva!

Cred că timpul efectiv de joc a fost 20 și ceva de minute. Nu vreau să spun asta ca să nu se înțeleagă greșit, ca o scuză. Trebuie să avem spiritul jocului. Poate puteau să câștige 4-2, 5-2, nu contează. Dar nu-i așa fotbalul ăsta!

S-a jucat 30 de secunde, pauză două minute. 20 de secunde, pauză cinci minute. Am stat la un corner cinci minute, după care a zis: «Jocul continuă». Portarul a stat 12 secunde să degajeze mingea. Arbitrul l-a numărat, a depășit numărătoarea, i-a dat cartonaș galben și nu a dat corner, e în regulament.

Fotbalul, ca să aduci oameni la stadion, ca să crești nivelul de joc, trebuie să se joace. Din păcate azi nu s-a jucat”, a mai adăugat Cosmin Olăroiu.

În fine, asta e. Mergem mai departe. Avem un punct, trebuia să avem mult mai mult, dar e o călătorie lungă și un drum lung. Ne trebuie forță, ne trebuie multe lucruri ca să ajungem la nivelul pe care ni-l dorim. Cosmin Olăroiu, antrenor Al-Jazira

În urma acestui rezultat, Al-Jazira se menține pe primul loc în campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 14 puncte acumulate după 6 partide.

Al-Ahli Dubai se află pe locul secund, la doar un punct în spatele echipei lui Cosmin Olăroiu, care este neînvinsă până acum.

Tehnicianul român a preluat banca tehnică a echipei Al-Jazira în această vară, după ce mandatul său pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite s-a încheiat după doar un an.

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