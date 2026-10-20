Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Șahtior Donețk din etapa #3 a Ligii Campionilor.

din etapa #3 a Ligii Campionilor. Inter - Șahtior Donețk se joacă miercuri, de la ora 22:00, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.

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Nerazzurrii au avut un început de coșmar în Liga Campionilor, cu două înfrângeri în tot atâtea meciuri: 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge.

Cristi Chivu: „O înfrângere a lui Inter nu poate fi considerată tragedie națională”

Tehnicianul român speră ca echipa lui să depășească seria de înfrângeri consecutive din cea mai tare competiție continentală.

„Știm că am pierdut șapte dintre ultimele opt meciuri din Liga Campionilor, nu este nevoie să ni se amintească acest lucru de fiecare dată. Vrem să ne redescoperim scopul și energia.

Se vorbește prea mult despre trecut, iar noi trebuie să ne concentrăm pe ziua de mâine și să fim pregătiți.

Așa cum am spus mereu, această competiție este un vis pentru noi toți. Însă, după două înfrângeri, este mai bine să o luăm pas cu pas și să ne concentrăm pe obținerea primelor puncte.

De ani buni, în privința lui Inter există așteptări foarte mari, care generează presiune. Acesta este și meritul echipei, care și-a câștigat de-a lungul timpului credibilitatea, atât în Italia, cât și în Europa.

Dar nu poate fi o tragedie națională dacă un meci merge prost. Se pare că doar Interul este obligat să câștige, iar ceilalți nu. Nu mi se pare corect”, a declarat Chivu, citat de gazzetta.it.

Rolul meu este să-mi asum responsabilitatea. În primul rând, eu trebuie să mă îmbunătățesc, nu arăt cu degetul spre nimeni. Dacă nu reușesc să transmit ceea ce îmi doresc în privința concentrării și a preocupării, înseamnă că am greșit. Nu sunt arogant, trebuie să muncesc mai bine. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu: „Mă supăr la fel ca acasă”

Chivu a fost întrebat și despre răbufnirea de la pauza meciului cu Bologna.

„Mă enervez, așa cum se întâmplă și acasă, pentru că am o dragoste pentru jucători asemănătoare celei pe care o simt pentru familia mea. În același mod, zâmbesc sau glumesc.

Pauza este un moment care îi ajută pe antrenori să ofere indicații, dar apoi echipa este cea care trebuie să reacționeze. Inter a făcut acest lucru la Bologna”, a mai spus Chivu.

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