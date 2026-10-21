Mourinho, fără filtre Explicații fără ocolișuri despre doi jucători de la Real Madrid: „Dacă am fi jucat cu ei, am fi primit 5 goluri”

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a explicat, fără menajamente, deciziile sale tactice din acest sezon, care îi vizează pe Bernardo Silva (32 de ani) și Arda Guler (21 de ani).

Real Madrid - Leipzig se joacă astăzi, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1.

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În etapa secundă din faza principală a Ligii Campionilor, Real Madrid a reușit să câștige in extremis meciul cu AS Roma, deși era condusă cu 1-3 în minutul 82.

Bernardo Silva și Arda Guler au fost introduși pe teren pe parcursul reprizei a doua.

Jose Mourinho, despre Silva și Guler: „Dacă am fi jucat cu ei la Roma din primul minut, am fi primit 5 goluri”

Bernardo Silva a ajuns pe „Santiago Bernabeu” în această vară, după 9 ani petrecuți la Manchester City, dar încă nu și-a făcut loc în primul 11 al „galacticilor”. Portughezul a jucat puține minute sub comanda lui Mourinho.

Arda Guler a avut evoluții mult mai solide în acest sezon pentru Real Madrid, având 2 goluri și 5 pase decisive în 10 apariții.

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Leipzig din Liga Campionilor, Jose Mourinho a comentat situația celor doi jucători și a explicat de ce nu i-a titularizat în meciul nebun cu AS Roma de săptămâna trecută.

„Zilele trecute am jucat cu un mijloc diferit, cu un jucător mai orientat spre poziționare și altul mai creativ. Totul depinde de situație. Încerc să găsesc cea mai bună combinație posibilă, pentru a asigura echilibrul și calitatea jocului.

Dacă am fi jucat la Roma cu Bernardo Silva și Arda Guler din primul minut, am fi primit cinci goluri, pentru că nu am fi putut să ne apărăm. Uneori am dreptate, alteori nu”, a declarat antrenorul, conform abola.pt.

Jose Mourinho a mai fost întrebat și despre titularizarea numelor importante de la Real Madrid în meciul cu Leipzig, dar a transmis un mesaj clar cu privire la statutul acestora, mai ales al lui Vinicius.

Doar emblema clubului este de neatins. Ceea ce îi face pe jucători de neatins nu este banderola de căpitan, statutul lor sau anii petrecuți la club, ci nivelul pe care îl arată pe teren. Jose Mourinho, antrenor Real Madrid

Primul „11” folosit al lui Real Madrid în meciul cu AS Roma:

Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - Valverde, Tchouameni - Diomande, Bellingham, Vinicius - Mbappe

Au mai intrat pe parcurs: Endrick (Vinicius), Guler (Dumfries), Bernardo Silva (Tchouameni), Carreras (Cucurella), Espi (Diomande)

După meciul de astăzi cu Leipzig, pentru Real Madrid urmează derby-ul cu Barcelona de duminică, de la ora 22:00, care va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1.

Catalanii au fost învinși, marți, de PSG cu scorul de 2-4, partidă în care l-au pierdut pe Dani Olmo. Mijlocașul s-a accidentat în prima repriză și ar putea lipsi de pe teren 4 sau 5 săptămâni.

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