„Balonul de Aur al tuturor timpurilor” Cristiano Ronaldo  conduce topul plin de legende, pentru noul premiu
Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO
Campionate

„Balonul de Aur al tuturor timpurilor” Cristiano Ronaldo conduce topul plin de legende, pentru noul premiu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 20:45
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 21:51
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) ocupă primul loc în cursa pentru premiul „Balonul de Aur al tuturor timpurilor”, un trofeu desemnat prin votul fanilor.
  • Starul portughez a câștigat de cinci ori cel mai râvnit trofeu individual din fotbalul mondial.
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„Balonul de Aur” se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

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Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul pentru „Balonul de Aur al tuturor timpurilor”

Starul portughez n-a mai prins lista finaliștilor din 2022, când s-a clasat pe locul 20, însă se poate consola cu faptul că este lider în cursa pentru „Balonul de Aur al tuturor timpurilor”, un premiu desemnat prin votul fanilor.

În acest moment, voturile pentru „BOAT” („Ballon d’Or Of All Time”, acronim asemănător cu „GOAT” - „Cel mai mare din toate timpurile”) - sunt încă deschise, potrivit record.pt.

Fiecare vot costă un euro, iar procesul se va încheia pe 27 octombrie.

Pe lângă Cristiano Ronaldo, printre nominalizați se numără foști și actuali jucători de legendă: Alfredo Di Stefano, Johann Cruyff, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco van Basten, Ronaldo Nazario și Lionel Messi.

Au fost luați în considerare jucătorii care au câștigat Balonul de Aur de mai multe ori în carieră

Nominalizări Balonul de Aur din toate timpurile:

  • Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023
  • Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017
  • Johan Cruyff: 1971, 1973, 1974
  • Michel Platini: 1983, 1984, 1985
  • Marco van Basten: 1988, 1989, 1992
  • Ronaldo Nazario: 1997, 2002
  • Franz Beckenbauer: 1972, 1976
  • Alfredo Di Stefano: 1957, 1959
  • Karl-Heinz Rummenigge: 1980, 1981
  • Kevin Keegan: 1978, 1979

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