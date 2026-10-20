„Balonul de Aur al tuturor timpurilor” Cristiano Ronaldo  conduce topul plin de legende, pentru noul premiu

Cristiano Ronaldo (41 de ani) ocupă primul loc în cursa pentru premiul „Balonul de Aur al tuturor timpurilor”, un trofeu desemnat prin votul fanilor.

Starul portughez a câștigat de cinci ori cel mai râvnit trofeu individual din fotbalul mondial.

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„Balonul de Aur” se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul pentru „Balonul de Aur al tuturor timpurilor”

Starul portughez n-a mai prins lista finaliștilor din 2022, când s-a clasat pe locul 20, însă se poate consola cu faptul că este lider în cursa pentru „Balonul de Aur al tuturor timpurilor”, un premiu desemnat prin votul fanilor.

În acest moment, voturile pentru „BOAT” („Ballon d’Or Of All Time”, acronim asemănător cu „GOAT” - „Cel mai mare din toate timpurile”) - sunt încă deschise, potrivit record.pt.

Fiecare vot costă un euro, iar procesul se va încheia pe 27 octombrie.

Pe lângă Cristiano Ronaldo, printre nominalizați se numără foști și actuali jucători de legendă: Alfredo Di Stefano, Johann Cruyff, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco van Basten, Ronaldo Nazario și Lionel Messi.

Au fost luați în considerare jucătorii care au câștigat Balonul de Aur de mai multe ori în carieră

CRISTIANO RONALDO IS LEADING 🇵🇹🏁 You can still vote for your B.O.A.T. and try to win 2 tickets to the 2027 ceremony! 🌕 Choose your BALLON D'OR OF ALL TIME among the players who have won the award multiple times. ✨ Take part now at ➡️ https://t.co/JAdFdjETfA #ballondor #boat — Ballon d'Or (@ballondor) October 20, 2026

Nominalizări Balonul de Aur din toate timpurile:

Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

2008, 2013, 2014, 2016, 2017 Johan Cruyff: 1971, 1973, 1974

1971, 1973, 1974 Michel Platini: 1983, 1984, 1985

1983, 1984, 1985 Marco van Basten: 1988, 1989, 1992

1988, 1989, 1992 Ronaldo Nazario: 1997, 2002

1997, 2002 Franz Beckenbauer : 1972, 1976

: 1972, 1976 Alfredo Di Stefano : 1957, 1959

: 1957, 1959 Karl-Heinz Rummenigge : 1980, 1981

: 1980, 1981 Kevin Keegan: 1978, 1979

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