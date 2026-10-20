FRF schimbă regulamentul  Anunțul făcut de Răzvan Burleanu:  „De la un an la altul au loc diferite intervenții”
Răzvan Burleanu/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

FRF schimbă regulamentul Anunțul făcut de Răzvan Burleanu: „De la un an la altul au loc diferite intervenții”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 20:15
  • Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele FRF, a a anunțat că vor urma schimbări în fotbalul românesc.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce, la începutul noului sezon din Superliga, Petrolul și CFR Cluj au primit licența de participare, iar ulterior au intrat în insolvență, Burleanu a dezvăluit că regulamentele privind licențierea și monitorizarea financiară a cluburilor ar putea fi revizuite.

„Dacă vă e frică, stați acasă!”  Marius Șumudică a dat de pământ cu jucătorii lui CFR Cluj și amenință cu plecarea! Varga a intervenit
Citește și
„Dacă vă e frică, stați acasă!” Marius Șumudică a dat de pământ cu jucătorii lui CFR Cluj și amenință cu plecarea! Varga a intervenit
Citește mai mult
„Dacă vă e frică, stați acasă!”  Marius Șumudică a dat de pământ cu jucătorii lui CFR Cluj și amenință cu plecarea! Varga a intervenit

Răzvan Burleanu: „De la un an la altul au loc diferite intervenții

„Unul dintre cele mai importante subiecte este cel legat de regulamentele de licențiere și de monitorizare financiară.

Aceste subiecte au fost dezbătute, urmând să avem o procedură de vot.

Dacă în trecut tot sistemul de licențiere și de monitorizare financiară era perceput ca unul care este concentrat mai degrabă pe sancțiuni la adresa cluburilor, de câțiva ani s-a schimbat această filozofie și tot acest sistem a devenit un instrument pentru a sprijini o dezvoltare sustenabilă la nivelul cluburilor.

De la un an la altul au loc diferite intervenții, fie la solicitarea UEFA, fie ca urmare a diferitelor provocări cu care ne confruntăm la nivel național și a unei înțelegeri comune la nivel național și la nivelul Comitetului Executiv de a reglementa anumite lucruri.”, a declarat Burleanu, citat de digisport.ro.

Oficialul FRF a mai anunțat că va fi introdus un nou curs antidoping destinat jucătorilor și antrenorilor din Superliga.

„Se introduce un nou curs dedicat jucătorilor și antrenorilor de la Liga 1, un curs antidoping. Această nevoie, ca urmare a faptului că am identificat foarte multe cazuri sau din ce în ce mai multe în ultima perioadă, și vrem să fim proactivi din acest punct de vedere, mai ales că sănătatea jucătorilor este pusă în pericol”.

Răzvan Burleanu: „Această sancțiune se va aplica începând cu fereastra din iarnă”

Burleanu a prezentat mai multe schimbări de regulament care vizează pregătirea antrenorilor, criteriile financiare pentru cluburi, condițiile de participare la barajul de promovare în Liga 3 și aplicarea sancțiunilor privind interzicerea legitimărilor.

„Va fi introdus un nou curs de prim ajutor pentru toți antrenorii din cadrul academiilor cluburilor care aplică pentru licența de Liga 1.

Introducem obligativitatea auditării situațiilor financiare prognozate, în cazul în care un club obține sub 45 de puncte în sistemul de evaluare financiară.

Se modifică și câteva elemente în ceea ce privește barajul de promovare în Liga 3. Pentru a participa, toate cluburile, de la anul, din Liga 4, vor trebui să aibă o echipă de juniori U10 înscrisă în competițiile județene.

Un alt element de noutate, ținând cont de creșterea tuturor cheltuielilor în jurul nostru, s-a majorat astăzi abaterea acceptabilă a deficitului din activitatea fotbalistică, care se calculează pe ultimii 3 ani, de la 10 milioane de lei la 15 milioane de lei.

Un alt element extrem de important e ceea ce înseamnă sancțiunile cu interzicerea legitimărilor. Această sancțiune se va aplica de acum înainte începând cu fereastra din iarnă, astfel încât să evităm anumite provocări cu care ne-am confruntat.

De exemplu, până acum aceste sancțiuni se aplicau imediat, dar, de cele mai multe ori, cluburile erau angrenate fie în negocieri cu anumiți jucători, fie aveau deja încheiate contracte cu jucători care nu ajunseseră să fie și înregistrate.

Atunci, practic, am fi ajuns într-o asemenea situație, la fel cum o altă situație pe care am identificat-o a fost aceea că un club știa că va fi sancționat, își legitima foarte mulți jucători și sancțiunea nu mai devenea una efectivă”, a adăugat Burleanu.

În final, președintele FRF a anunțat și datele barajelor de promovare în Superliga:

„Barajele de promovare în Liga 1 vor avea loc pe 29 mai, respectiv 6 iunie”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU O fostă membră de vârf a AUR avertizează: „Populația își dorește să dărâme tot și să reconstruiască pe cenușă. Dar apoi nu mai poți să guvernezi democratic”. De ce-l acuză pe George Simion
INTERVIU O fostă membră de vârf a AUR avertizează: „Populația își dorește să dărâme tot și să reconstruiască pe cenușă. Dar apoi nu mai poți să guvernezi democratic”. De ce-l acuză pe George Simion
INTERVIU O fostă membră de vârf a AUR avertizează: „Populația își dorește să dărâme tot și să reconstruiască pe cenușă. Dar apoi nu mai poți să guvernezi democratic”. De ce-l acuză pe George Simion
FRF razvan burleanu superliga baraj promovare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:30
Blat cu Mutu, la Dinamo „Eu chiar n-am știut nimic”, spune Adrian Mutu despre un faimos meci aranjat, cu Borcea în lojă și Dinu pe bancă
Blat cu Mutu, la Dinamo „Eu chiar n-am știut nimic”, spune Adrian Mutu despre un faimos meci aranjat, cu Borcea în lojă și Dinu pe bancă
06:45
Fiul lui Varela e revelația A descoperit fotbalul când tatăl său era la FCSB. Azi impresionează în Serie A
Fiul lui Varela e revelația A descoperit fotbalul când tatăl său era la FCSB. Azi impresionează în Serie A
23:52
Theodor Jumătate Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
Theodor Jumătate Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
22:58
Chivu, discurs dur A răbufnit la conferință: „Nu sunt arogant!” Ce a spus despre ieșirea de la pauza meciului cu Bologna
Chivu, discurs dur A răbufnit la conferință: „Nu sunt arogant!” Ce a spus despre ieșirea de la pauza meciului cu Bologna
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Top stiri
Poate rata FCSB - Rapid Îngrijorare în privința unui titular: „S-ar putea să aibă fractură”
Superliga
20.10
Poate rata FCSB - Rapid Îngrijorare în privința unui titular: „S-ar putea să aibă fractură”
Citește mai mult
Poate rata FCSB - Rapid Îngrijorare în privința unui titular: „S-ar putea să aibă fractură”
„Am mers în vestiar” Răzvan Burleanu i-a  decis viitorul lui Gică Hagi, după parcursul de coșmar al României în Liga Națiunilor
Nationala
20.10
„Am mers în vestiar” Răzvan Burleanu i-a decis viitorul lui Gică Hagi, după parcursul de coșmar al României în Liga Națiunilor
Citește mai mult
„Am mers în vestiar” Răzvan Burleanu i-a  decis viitorul lui Gică Hagi, după parcursul de coșmar al României în Liga Națiunilor
Noul stadion Dinamo, pas important  VIDEO. Ce s-a întâmplat azi pe  șantierul din „Ștefan cel Mare”
Superliga
20.10
Noul stadion Dinamo, pas important VIDEO. Ce s-a întâmplat azi pe șantierul din „Ștefan cel Mare”
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo, pas important  VIDEO. Ce s-a întâmplat azi pe  șantierul din „Ștefan cel Mare”
Ce ignoră PMB și Ciprian Ciucu în criza șobolanilor din București. Când zbiară la cetățeni că hrănesc porumbei, se luptă cu Bunuțu', cu Mary Poppins și cu trilioane de poze din Piața San Marco
B365
19.10
Ce ignoră PMB și Ciprian Ciucu în criza șobolanilor din București. Când zbiară la cetățeni că hrănesc porumbei, se luptă cu Bunuțu', cu Mary Poppins și cu trilioane de poze din Piața San Marco
Citește mai mult
Ce ignoră PMB și Ciprian Ciucu în criza șobolanilor din București. Când zbiară la cetățeni că hrănesc porumbei, se luptă cu Bunuțu', cu Mary Poppins și cu trilioane de poze din Piața San Marco

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share