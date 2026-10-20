FRF schimbă regulamentul  Anunțul făcut de Răzvan Burleanu:  „De la un an la altul au loc diferite intervenții”

Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele FRF, a a anunțat că vor urma schimbări în fotbalul românesc.

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După ce, la începutul noului sezon din Superliga, Petrolul și CFR Cluj au primit licența de participare, iar ulterior au intrat în insolvență, Burleanu a dezvăluit că regulamentele privind licențierea și monitorizarea financiară a cluburilor ar putea fi revizuite.

Răzvan Burleanu: „De la un an la altul au loc diferite intervenții”

„Unul dintre cele mai importante subiecte este cel legat de regulamentele de licențiere și de monitorizare financiară.

Aceste subiecte au fost dezbătute, urmând să avem o procedură de vot.

Dacă în trecut tot sistemul de licențiere și de monitorizare financiară era perceput ca unul care este concentrat mai degrabă pe sancțiuni la adresa cluburilor, de câțiva ani s-a schimbat această filozofie și tot acest sistem a devenit un instrument pentru a sprijini o dezvoltare sustenabilă la nivelul cluburilor.

De la un an la altul au loc diferite intervenții, fie la solicitarea UEFA, fie ca urmare a diferitelor provocări cu care ne confruntăm la nivel național și a unei înțelegeri comune la nivel național și la nivelul Comitetului Executiv de a reglementa anumite lucruri. ”, a declarat Burleanu, citat de digisport.ro.

Oficialul FRF a mai anunțat că va fi introdus un nou curs antidoping destinat jucătorilor și antrenorilor din Superliga.

„Se introduce un nou curs dedicat jucătorilor și antrenorilor de la Liga 1, un curs antidoping. Această nevoie, ca urmare a faptului că am identificat foarte multe cazuri sau din ce în ce mai multe în ultima perioadă, și vrem să fim proactivi din acest punct de vedere, mai ales că sănătatea jucătorilor este pusă în pericol”.

Răzvan Burleanu: „Această sancțiune se va aplica începând cu fereastra din iarnă”

Burleanu a prezentat mai multe schimbări de regulament care vizează pregătirea antrenorilor, criteriile financiare pentru cluburi, condițiile de participare la barajul de promovare în Liga 3 și aplicarea sancțiunilor privind interzicerea legitimărilor.

„Va fi introdus un nou curs de prim ajutor pentru toți antrenorii din cadrul academiilor cluburilor care aplică pentru licența de Liga 1.

Introducem obligativitatea auditării situațiilor financiare prognozate, în cazul în care un club obține sub 45 de puncte în sistemul de evaluare financiară.

Se modifică și câteva elemente în ceea ce privește barajul de promovare în Liga 3. Pentru a participa, toate cluburile, de la anul, din Liga 4, vor trebui să aibă o echipă de juniori U10 înscrisă în competițiile județene.

Un alt element de noutate, ținând cont de creșterea tuturor cheltuielilor în jurul nostru, s-a majorat astăzi abaterea acceptabilă a deficitului din activitatea fotbalistică, care se calculează pe ultimii 3 ani, de la 10 milioane de lei la 15 milioane de lei.

Un alt element extrem de important e ceea ce înseamnă sancțiunile cu interzicerea legitimărilor. Această sancțiune se va aplica de acum înainte începând cu fereastra din iarnă, astfel încât să evităm anumite provocări cu care ne-am confruntat.

De exemplu, până acum aceste sancțiuni se aplicau imediat, dar, de cele mai multe ori, cluburile erau angrenate fie în negocieri cu anumiți jucători, fie aveau deja încheiate contracte cu jucători care nu ajunseseră să fie și înregistrate.

Atunci, practic, am fi ajuns într-o asemenea situație, la fel cum o altă situație pe care am identificat-o a fost aceea că un club știa că va fi sancționat, își legitima foarte mulți jucători și sancțiunea nu mai devenea una efectivă”, a adăugat Burleanu.

În final, președintele FRF a anunțat și datele barajelor de promovare în Superliga:

„Barajele de promovare în Liga 1 vor avea loc pe 29 mai, respectiv 6 iunie”.

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