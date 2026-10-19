Guilherme Garutti (32 de ani), fundașul lui FC Argeș, a ajuns la spital după ce a fost lovit în zona feței de Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj.

Incidentul a avut loc în partida încheiată la egalitate, scor 2-2, în etapa #12 din Superliga.

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Garutti are dureri puternice, mandibula blocată și nu poate deschide gura.

Accidentare gravă în U Cluj - FC Argeș: „Nu mai poate să deschidă gura!”

Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro și realizator al emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport, a oferit informații îngrijorătoare despre starea fotbalistului brazilian.

„Garutti are mandibula blocată, a fost dus la spitalul de la Cluj. Are dureri foarte mari.

Din ceea ce îmi dau seama, este posibil să fie și operat, pentru că e clar că are niște probleme foarte mari.

Nu mai poate să deschidă gura. E o problemă de fractură, fisură, ceva cu articulația mandibulei. În fine, mandibula este blocată”, a declarat Radu Naum.

Garutti s-a accidentat în prima repriză, după ce Jovo Lukic l-a lovit cu brațul în față în timpul unui duel aerian, și a fost înlocuit la pauză.

După meci, Jovo Lukic a explicat cum s-a produs contactul cu fundașul lui FC Argeș și a susținut că lovitura a fost involuntară.

„N-am avut intenția de a-l lovi. Am sărit și l-am lovit cu mâna în maxilar. Nu a luat-o personal, a înțeles”, a declarat atacantul Universității Cluj.

Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, a vorbit și el despre accidentarea fundașului său, la finalul partidei, la Prima Sport.

Am avut și neșansă. Din păcate, l-am pierdut și pe Garutti la pauză, care era comoționat, nu putea nici să vorbească. Era întins pe masă. Chiar sunt curios să văd care este situația lui acum Bogdan Andone, antrenor FC Argeş

Garutti după meci, cu falca umflată:

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