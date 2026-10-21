„O să vorbesc cu el” Conducerea clubului din Superliga, interesată de titularul de la FCSB: „Este în sufletul meu”

- Dani Coman (47 de ani), președintele clubului FC Argeș, a vorbit despre potențialul transfer al lui Risto Radunovic (34 de ani), fundașul stânga de la FCSB, la gruparea piteșteană.
Risto Radunovic va intra în curând în ultimele 6 luni de contract și e puțin probabil să continue la FCSB.
Dani Coman și l-ar dori pe Radunovic la FC Argeș: „Chiar o să vorbesc cu el”
În vara anului 2017, Astra Giurgiu l-a transferat pe fundașul muntenegrean de la Buducnost Podgorica, iar cel care a contribuit la această mutare a fost chiar Dani Coman, care era președintele clubului (2015-2021).
În contextul în care Radunovic ar putea să se despartă de FCSB, oficialul clubului FC Argeș a declarat că și-ar dori să colaboreze din nou cu acesta.
„Risto Radunovic îmi este foarte apropiat. Este un băiat la care țin foarte mult. Eu l-am adus în România. Are un caracter cum rar am văzut nu numai la fotbaliști, dar și la oameni.
Un lider. A fost și este un băiat cum rar există. Mă interesează din toate punctele de vedere, atât uman, cât și fotbalistic. Este în sufletul meu.
Chiar o să vorbesc cu el, să văd dacă mai are de gând să rămână în România. Știu că a făcut unele investiții pe aici în imobiliare. Chiar o să vorbesc cu el. Risto este un fotbalist polivalent.
Poate evolua ca fundaș stânga, fundaș central la nevoie, într-un sistem de 3, dar și la închidere. Este un exemplu și poate ajuta jucătorii tineri. Un exemplu de urmat, să știți”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.
Nici Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, nu a exclus un potențial transfer al lui Risto Radunovic.
În ultimii cinci ani, muntenegreanul a fost unul dintre jucătorii importanți ai FCSB, contribuind la câștigarea a două titluri de campioană și a două Supercupe ale României.
Situația fundașului s-a schimbat în acest sezon. Postul de fundaș stânga a fost ocupat de Ricardo Pădurariu (19 ani), iar accidentarea suferită de Radunovic i-a complicat și mai mult situația.
În acest sezon, fundașul stânga a jucat doar 8 meciuri pentru FCSB, reușind să înscrie un singur gol, în meciul cu Csikszereda (2-0) din etapa #2 a Superligii, și să ofere o pasă decisivă.
Radunovic a jucat până acum 240 de meciuri pentru gruparea roș-albastră, reușind să marcheze 9 goluri și să livreze 31 de pase decisive.