„O să vorbesc cu el” Conducerea clubului din Superliga, interesată de titularul de la FCSB: „Este în sufletul meu” +20 foto
Risto Radunovic (în centru)
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„O să vorbesc cu el” Conducerea clubului din Superliga, interesată de titularul de la FCSB: „Este în sufletul meu”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 16:01
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 16:01
  • Dani Coman (47 de ani), președintele clubului FC Argeș, a vorbit despre potențialul transfer al lui Risto Radunovic (34 de ani), fundașul stânga de la FCSB, la gruparea piteșteană.
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Risto Radunovic va intra în curând în ultimele 6 luni de contract și e puțin probabil să continue la FCSB.

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Dani Coman și l-ar dori pe Radunovic la FC Argeș: „Chiar o să vorbesc cu el”

În vara anului 2017, Astra Giurgiu l-a transferat pe fundașul muntenegrean de la Buducnost Podgorica, iar cel care a contribuit la această mutare a fost chiar Dani Coman, care era președintele clubului (2015-2021).

În contextul în care Radunovic ar putea să se despartă de FCSB, oficialul clubului FC Argeș a declarat că și-ar dori să colaboreze din nou cu acesta.

„Risto Radunovic îmi este foarte apropiat. Este un băiat la care țin foarte mult. Eu l-am adus în România. Are un caracter cum rar am văzut nu numai la fotbaliști, dar și la oameni.

Un lider. A fost și este un băiat cum rar există. Mă interesează din toate punctele de vedere, atât uman, cât și fotbalistic. Este în sufletul meu.

Chiar o să vorbesc cu el, să văd dacă mai are de gând să rămână în România. Știu că a făcut unele investiții pe aici în imobiliare. Chiar o să vorbesc cu el. Risto este un fotbalist polivalent.

Poate evolua ca fundaș stânga, fundaș central la nevoie, într-un sistem de 3, dar și la închidere. Este un exemplu și poate ajuta jucătorii tineri. Un exemplu de urmat, să știți”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.

400.000 de euro
este cota de piață a lui Risto Radunovic, conform Transfermarkt

Nici Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, nu a exclus un potențial transfer al lui Risto Radunovic.

În ultimii cinci ani, muntenegreanul a fost unul dintre jucătorii importanți ai FCSB, contribuind la câștigarea a două titluri de campioană și a două Supercupe ale României.

Situația fundașului s-a schimbat în acest sezon. Postul de fundaș stânga a fost ocupat de Ricardo Pădurariu (19 ani), iar accidentarea suferită de Radunovic i-a complicat și mai mult situația.

În acest sezon, fundașul stânga a jucat doar 8 meciuri pentru FCSB, reușind să înscrie un singur gol, în meciul cu Csikszereda (2-0) din etapa #2 a Superligii, și să ofere o pasă decisivă.

Radunovic a jucat până acum 240 de meciuri pentru gruparea roș-albastră, reușind să marcheze 9 goluri și să livreze 31 de pase decisive.

FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (9).jpeg
FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (9).jpeg

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