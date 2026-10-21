„O să vorbesc cu el” Conducerea clubului din Superliga, interesată de titularul de la FCSB: „Este în sufletul meu”

Dani Coman (47 de ani), președintele clubului FC Argeș, a vorbit despre potențialul transfer al lui Risto Radunovic (34 de ani), fundașul stânga de la FCSB, la gruparea piteșteană.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Risto Radunovic va intra în curând în ultimele 6 luni de contract și e puțin probabil să continue la FCSB.

Dani Coman și l-ar dori pe Radunovic la FC Argeș: „Chiar o să vorbesc cu el”

În vara anului 2017, Astra Giurgiu l-a transferat pe fundașul muntenegrean de la Buducnost Podgorica, iar cel care a contribuit la această mutare a fost chiar Dani Coman, care era președintele clubului (2015-2021).

În contextul în care Radunovic ar putea să se despartă de FCSB, oficialul clubului FC Argeș a declarat că și-ar dori să colaboreze din nou cu acesta.

„Risto Radunovic îmi este foarte apropiat. Este un băiat la care țin foarte mult. Eu l-am adus în România. Are un caracter cum rar am văzut nu numai la fotbaliști, dar și la oameni.

Un lider. A fost și este un băiat cum rar există. Mă interesează din toate punctele de vedere, atât uman, cât și fotbalistic. Este în sufletul meu.

Chiar o să vorbesc cu el, să văd dacă mai are de gând să rămână în România. Știu că a făcut unele investiții pe aici în imobiliare. Chiar o să vorbesc cu el. Risto este un fotbalist polivalent.

Poate evolua ca fundaș stânga, fundaș central la nevoie, într-un sistem de 3, dar și la închidere. Este un exemplu și poate ajuta jucătorii tineri. Un exemplu de urmat, să știți”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.

400.000 de euro este cota de piață a lui Risto Radunovic, conform Transfermarkt

Nici Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, nu a exclus un potențial transfer al lui Risto Radunovic.

În ultimii cinci ani, muntenegreanul a fost unul dintre jucătorii importanți ai FCSB, contribuind la câștigarea a două titluri de campioană și a două Supercupe ale României.

Situația fundașului s-a schimbat în acest sezon. Postul de fundaș stânga a fost ocupat de Ricardo Pădurariu (19 ani), iar accidentarea suferită de Radunovic i-a complicat și mai mult situația.

În acest sezon, fundașul stânga a jucat doar 8 meciuri pentru FCSB, reușind să înscrie un singur gol, în meciul cu Csikszereda (2-0) din etapa #2 a Superligii, și să ofere o pasă decisivă.

Radunovic a jucat până acum 240 de meciuri pentru gruparea roș-albastră, reușind să marcheze 9 goluri și să livreze 31 de pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport