Valeriu Iftime (66 de ani) a comentat situația a trei jucători de la FCSB aflați la final de contract, iar unul dintre ei l-a impresionat pe patronul clubului FC Botoșani.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Valentin Crețu, Risto Radunovic și Arnold Garita se află în ultimele luni de contract cu FCSB și au șanse foarte mici să continue la echipa lui Laurențiu Reghecampf.

Valeriu Iftime, impresionat de Radunovic: „E fotbalist de fotbalist”

În contextul în care FC Botoșani are mai multe variante de atacanți, Valeriu Iftime nu ar exclude un potențial transfer al lui Risto Radunovic în iarnă.

„La un moment dat, cred că mi l-a propus cineva pe Politic. Doar că în zona unde evoluează el, noi avem variante. Nu aș vrea să încarc schema cu jucători de care nu am 100% nevoie. Acum avem un lot echilibrat.

Cred că undeva pentru postul de fundaș dreapta ne-ar mai trebui ceva, unde îi avem pe Bayeye și Ilaș. Marius Croitoru mi-a zis că acum poate face, în sfârșit, fotbalul pe care îl vrea la Botoșani.

Radunovic e fotbalist de fotbalist. Garita este un atacant bun, dar avem variante de atacanți foarte buni. Avem deja trei vârfuri și nu știm dacă schimbăm ceva. Ne așteaptă meciuri importante până în iarnă și vedem ce va fi.

Orice jucător care pleacă de la FCSB este bun. Acolo au probleme cu adaptarea, nu e vorba despre valoare. Nu suntem în căutare de fotbaliști în momentul acesta, vedem la iarnă”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

În ultimii cinci ani, Radunovic a fost unul dintre jucătorii importanți ai FCSB, contribuind la câștigarea a două titluri de campioană și a două Supercupe ale României.

Situația fundașului s-a schimbat în acest sezon. Postul de fundaș stânga a fost ocupat de Ricardo Pădurariu (19 ani), iar accidentarea suferită de muntenegrean i-a complicat și mai mult situația.

400.000 de euro este cota de piață a lui Risto Radunovic, conform Transfermarkt

În acest sezon, fundașul stânga a jucat doar 7 meciuri pentru FCSB, reușind să înscrie un singur gol, în meciul cu Csikszereda (2-0) din etapa #2 a Superligii.

Radunovic a jucat până acum 239 de meciuri pentru gruparea roș-albastră, reușind să marcheze 9 goluri și să livreze 30 de pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport