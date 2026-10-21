El Clasico fără Dani Olmo Barcelona a anunțat cât va lipsi titularul lui Flick, după  accidentarea din meciul cu PSG +5 foto
Dani Olmo/ Foto: IMAGO
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El Clasico fără Dani Olmo Barcelona a anunțat cât va lipsi titularul lui Flick, după accidentarea din meciul cu PSG

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 17:47
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 18:22
  • Barcelona a anunțat că Dani Olmo (28 de ani) va fi indisponibil cel puțin o lună, după accidentarea din meciul cu PSG, scor 2-4.
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Ce era mai rău pentru Hansi Flick s-a confirmat: Dani Olmo va rata primul El Clasico al sezonului.

Mijlocașul spaniol a fost titular în partida de pe Parc des Princes, cu PSG, dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 27, după un duel cu Vitinha.

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Dani Olmo va lipsi minimum o lună, după accidentarea din meciul cu PSG

După investigații medicale amănunțite, Barcelona a anunțat că Olmo a suferit o leziune la nivelul adductorului stâng, ceea ce îl va ține departe de gazon timp de cel puțin o lună.

„Investigațiile efectuate au confirmat că Dani Olmo suferă de o leziune la nivelul adductorului stâng, în urma unui contact traumatic cu un jucător advers în timpul meciului cu Paris Saint-Germain.

Perioada estimată de absență este de aproximativ o lună”, se arată în comunicatul Barcelonei.

În afara de partida cu Real Madrid, internaționalul spaniol va mai rata următoarele dueluri:

  • 31 octombrie: Alaves (acasă)
  • 3 noiembrie: Aston Villa (acasă)
  • 8 noiembrie: Atletico Madrid (deplasare)
  • 22 noiembrie: Villarreal (acasă)

Dacă recuperarea merge conform planului, Olmo ar putea reveni la confruntarea cu Sabah Baku (25 noiembrie) sau la meciul cu Deportivo la Coruna (29 noiembrie).

Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene
Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene

Galerie foto (5 imagini)

Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@TouchlineX Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene
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La partida cu PSG, Olmo a bifat apariția cu numărul 100 în tricoul Barcelonei.

În această stagiune, mijlocașul a jucat 12 meciuri pentru Barcelona. A marcat un gol și a oferit 4 pase decisive.

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