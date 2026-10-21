El Clasico fără Dani Olmo Barcelona a anunțat cât va lipsi titularul lui Flick, după accidentarea din meciul cu PSG

Barcelona a anunțat că Dani Olmo (28 de ani) va fi indisponibil cel puțin o lună, după accidentarea din meciul cu PSG, scor 2-4.

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Ce era mai rău pentru Hansi Flick s-a confirmat: Dani Olmo va rata primul El Clasico al sezonului.

Mijlocașul spaniol a fost titular în partida de pe Parc des Princes, cu PSG, dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 27, după un duel cu Vitinha.

Dani Olmo va lipsi minimum o lună, după accidentarea din meciul cu PSG

După investigații medicale amănunțite, Barcelona a anunțat că Olmo a suferit o leziune la nivelul adductorului stâng, ceea ce îl va ține departe de gazon timp de cel puțin o lună.

„Investigațiile efectuate au confirmat că Dani Olmo suferă de o leziune la nivelul adductorului stâng, în urma unui contact traumatic cu un jucător advers în timpul meciului cu Paris Saint-Germain.

Perioada estimată de absență este de aproximativ o lună”, se arată în comunicatul Barcelonei.

COMUNICADO MÉDICO Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2026

În afara de partida cu Real Madrid, internaționalul spaniol va mai rata următoarele dueluri:

31 octombrie: Alaves (acasă)

3 noiembrie: Aston Villa (acasă)

8 noiembrie: Atletico Madrid (deplasare)

22 noiembrie: Villarreal (acasă)

Dacă recuperarea merge conform planului, Olmo ar putea reveni la confruntarea cu Sabah Baku (25 noiembrie) sau la meciul cu Deportivo la Coruna (29 noiembrie).

La partida cu PSG, Olmo a bifat apariția cu numărul 100 în tricoul Barcelonei.

În această stagiune, mijlocașul a jucat 12 meciuri pentru Barcelona. A marcat un gol și a oferit 4 pase decisive.

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