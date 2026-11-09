Peter Bosz (62 de ani), antrenorul lui PSV Eindhoven, a explicat de ce Dennis Man (28 de ani) nu mai este titular la campioana Olandei.

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Dennis Man a jucat doar câteva minute în victoria lui PSV cu SC Cambuur, scor 5-2, în etapa #12 din campionatul Olandei.

Peter Bosz a explicat de ce Dennis Man nu mai este titular la PSV

Internaționalul român a început partida pe banca de rezerve și a intrat abia în minutul 86, în locul lui Bajraktarevic. A fost prima sa apariție după două meciuri în care a rămas rezervă neutilizată.

„Cred că a făcut progrese enorme. La început era în spatele lui Dennis (n.r. Man).

Apoi, când Dennis s-a accidentat, a avut ocazia să intre de câteva ori în locul lui Ivan (n.r. Perisic) și mi s-a părut că a jucat foarte bine.

Pe baza acestor evoluții, am decis să-l aleg în locul lui Dennis. Și astăzi mi s-a părut că a jucat foarte bine”, a declarat Bosz, conform psvfans.nl.

11 goluri și 7 pase decisive a reușit Dennis Man în cele 35 de meciuri disputate pentru PSV în sezonul trecut

Dennis Man a pierdut locul de titular la PSV

Dennis Man și-a pierdut locul de titular la PSV, după ce în sezonul trecut a fost unul dintre jucătorii de bază ai echipei.

Românul a avut probleme medicale la începutul sezonului, iar după revenire nu a reușit să-și recâștige locul în echipă.

Pe lângă Bajraktarevic, Man îl are drept concurent pentru un loc de titular și pe Ivan Perisic (37 de ani), care poate juca pe ambele benzi ale atacului. Croatul a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în 10 meciuri în acest sezon.

PSV ocupă primul loc în campionatul Olandei, cu 26 de puncte după 12 etape, la un punct în fața lui Feyenoord și Ajax.

Dennis Man și Esmir Bajraktarevic ar putea fi adversari la națională

Cei doi ar putea juca unul împotriva celuilalt pe 17 noiembrie, când România va întâlni Bosnia și Herțegovina, la Zenica, în Liga Națiunilor.

În acest sezon, Bajraktarevic a marcat un gol și a oferit 6 pase decisive în 12 meciuri.

În acest sezon, Man a adunat 163 de minute în 8 meciuri.

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