Scandal după „dubla” lui Nmecha FOTO. Gesturile starului au aprins spiritele  la Borussia Dortmund. A intervenit și Federația Germană

Felix Nmecha (26 de ani), mijlocașul echipei Borussia Dortmund, a stârnit din nou controverse în rândul suporterilor prin modul în care a sărbătorit cele două goluri marcate în victoria cu 2-1 împotriva formației SV Elversberg.

Atât conducerea clubului, cât și Federația Germană de Fotbal (DFB) au fost nevoite să-și exprime public poziția.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După primul gol, înscris cu un șut plasat de la marginea careului, Nmecha a alergat spre fanionul de colț, a îngenuncheat și a mimat scoaterea unei coroane imaginare de pe cap, pe care a așezat-o apoi pe gazon.

După cea de-a doua reușită, venită în urma unui șut puternic de la distanță, mijlocașul a arătat cu degetele spre cer.

Gesturile care au declanșat furtuna la Borussia Dortmund! Bucuria lui Nmecha s-a transformat într-un scandal

Cele două gesturi sunt asociate campaniei religioase „The King's Return” și inițiativei „Ballers in God”, prin intermediul cărora fotbalistul transmite că întreaga glorie îi aparține lui Iisus Hristos. După partidă, Nmecha a publicat și pe rețelele sociale un mesaj inspirat din Psalmul 115:1.

Organizația misionară „Ballers in God”, înființată în 2015 și adresată sportivilor creștini, a intrat în atenția presei germane în urma unor investigații realizate de jurnaliștii ARD Monitor și Sportschau, scrie welt.de.

În interviurile acordate de reprezentanții mișcării, avortul a fost descris drept „planul lui Satana” , în timp ce homosexualitatea a fost catalogată drept păcat.

În mediul online, inițiativa este asociată cu mai mulți fotbaliști cunoscuți, printre care Harry Kane, Bukayo Saka, Jeremy Doku, Jonathan Tah, Eddie Nketiah și Anthony Elanga.

Nu este prima dată când Felix Nmecha se află în centrul unor astfel de controverse. În perioada în care evolua pentru Wolfsburg, acesta a fost criticat în urma unor postări pe rețelele sociale considerate îndreptate împotriva comunității LGBTQI+.

Cum a celebrat Felix Nmecha primul gol marcat în meciul cu SV Elversberg (Foto: IMAGO)

Suporterii Borussiei Dortmund își exprimă nemulțumirea

Reacția reprezentanților suporterilor Borussiei Dortmund nu a întârziat să apară. Aceștia au transmis un comunicat oficial în care au precizat că respectă libertatea fiecărei persoane de a-și manifesta credința, dar condamnă folosirea imaginii clubului pentru promovarea unor organizații și mesaje care pot încuraja excluderea anumitor categorii de oameni.

„Respectăm dreptul fiecărei persoane de a-și trăi credința și de a o mărturisi public. Critica noastră se îndreaptă împotriva devalorizării și excluderii oamenilor, chiar și atunci când este justificată religios.

Ne opunem rețelelor religioase care, sub masca credinței, răspândesc o viziune despre lume în care oamenii sunt devalorizați sau excluși din cauza orientării lor sexuale, a identității de gen, a stilului de viață sau a deciziilor personale”, au transmis reprezentanții fanilor.

Luarea de poziție vine cu puțin timp înaintea adunării generale a membrilor clubului, programată pentru 22 noiembrie. Președintelui departamentului de suporteri, Tobias Westerfellhaus, a afirmat: „Credința nu justifică excluderea. Credința nu justifică dezbinarea!”.

Cum a celebrat Felix Nmecha al doilea gol marcat în meciul cu SV Elversberg (Foto: IMAGO)

Borussia Dortmund anunță că va discuta cu Felix Nmecha

Borussia Dortmund a transmis că respectă libertatea religioasă și convingerile personale ale fiecărui jucător.

„Borussia Dortmund respectă libertatea de religie și de credință a fiecărui individ. Convingerile personale diferite fac parte dintr-o societate diversă. Ceea ce contează pentru noi este menținerea respectului reciproc și respectarea valorilor comune ale clubului”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Conducerea din Dortmund a ținut să îl apere pe Nmecha și în ceea ce privește comportamentul său din cadrul clubului, precizând că mijlocașul nu a dat până acum motive de îngrijorare.

„Felix Nmecha s-a comportat cu respect încă din prima zi la Borussia Dortmund și, prin acțiunile sale zilnice, la fel ca orice alt jucător al nostru, nu oferă niciun motiv de îndoială în acest sens”, au transmis oficialii clubului, potrivit sport.yahoo.com.

În același timp, Borussia Dortmund a afirmat că nemulțumirile exprimate de suporteri trebuie tratate cu seriozitate și că situația impune o discuție directă cu fotbalistul.

Pentru Borussia Dortmund este esențial să ia în serios preocupările și nevoile exprimate de comunitatea de fani și să le urmărească. Bineînțeles că luăm foarte în serios relatările curente, precum și întrebările și discuțiile asociate. Vom folosi acest lucru ca pe o oportunitate pentru a avea o discuție cu jucătorul. Borussia Dortmund

Pe lângă întâlnirea anunțată cu Nmecha, Dortmund a luat deja și câteva măsuri în ceea ce privește comunicarea publică.

Clubul a eliminat de pe rețelele sociale fotografiile cu mijlocașul în care apăreau simboluri asociate organizației „Ballers in God” și a evitat să publice imagini care surprindeau gestul coroanei făcut după golul marcat împotriva lui Elversberg.

Federația pregătește o discuție cu jucătorul la naționala Germaniei

Controversa a ajuns și la nivelul Federației Germane de Fotbal. Directorul sportiv al DFB, Rudi Voller, a confirmat că va discuta despre acest subiect cu Felix Nmecha, alături de selecționerul Jurgen Klopp, în următorul cantonament al echipei naționale.

„Vom vorbi cu el, pentru că problema a devenit publică. În astfel de momente este esențial să înțelegem corect situația.

Până acum pot spune doar lucruri pozitive despre Felix Nmecha. S-a remarcat la echipa națională atât pe teren, cât și prin comportamentul din afara meciurilor și este extrem de popular printre colegi”, a declarat Rudi Voller.

Înțelegem discuția și faptul că nu toată lumea agreează aceste gesturi. Vom aborda lucrurile similar cu Dortmund, cu care suntem în contact. Nu vrem să exagerăm inutil, dar cu siguranță vom vorbi cu el. Rudi Voller, director sportiv Federația Germană de Fotbal

Dincolo de discuțiile generate de gesturile sale, contribuția lui Felix Nmecha la rezultatele Borussiei Dortmund rămâne incontestabilă.

Cele două goluri marcate împotriva lui Elversberg au adus clubului a șasea victorie în primele nouă etape din Bundesliga, menținând echipa la egalitate de puncte cu Bayern Munchen în fruntea clasamentului.

„Din punct de vedere al talentului, calităților și tehnicii sale, este unul dintre cei mai buni mijlocași din lume. Dacă își dezvoltă și finalizarea, nu există mulți mai buni decât el” , a declarat Ole Book, directorul sportiv al BVB.

La rândul său, selecționerul Jurgen Klopp, care l-a convocat pe Nmecha pentru meciurile din Liga Națiunilor împotriva Serbiei, programat pe 13 noiembrie, și Olandei, de pe 16 noiembrie, l-a descris pe mijlocaș: „O mașinărie: incredibil de puternic fizic și extrem de talentat fotbalistic”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport