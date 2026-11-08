Probleme mari la FCSB FOTO: Titularul ar fi ajuns la spital după meciul cu Corvinul: „O accidentare mai urâtă”

FCSB - Corvinul 0-1. Meriton Korenica (29 de ani) ar fi ajuns la spital după accidentarea suferită în meciul din etapa #15 a Ligii 1.

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Pe lângă eșecul care a lăsat echipa în afara locurilor de play-off, Laurențiu Reghecampf a pierdut și unul dintre titularii de bază, care a fost înlocuit în minutul 82.

FCSB - Corvinul 0-1 . Meriton Korenica ar fi ajuns la spital după meci

Fotbalistul kosovar a suferit o accidentare la piciorul stâng, după ce a călcat greșit într-o fază în care nu s-a aflat în contact cu niciun adversar.

Problema ar fi fost una destul de serioasă, iar Korenica a fost nevoit să meargă la spital după meci, informează digisport.ro.

„Din păcate, ni se accidentează și jucători în anumite momente în care nu ar trebui. Kore (n.r. Meriton Korenica) calcă greșit singur, aterizează și se pare că este o accidentare mai urâtă”, a declarat Reghecampf după meci.

În urma schimbării din finalul partidei, Korenica a fost văzut pe tunel, unde era ajutat să meargă de doi membri ai staff-ului, în timp ce avea o pungă cu gheață în jurul gleznei.

Eșecul de sâmbătă a fost al treilea consecutiv pentru FCSB în toate competițiile, iar elevii lui Reghecampf rămân la 3 puncte în spatele ultimului loc de play-off, la finalul turului din sezonul regulat.

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