Ciprian Marica (41 de ani) a declarat că Dennis Seimen (20 de ani), portarul lui VfB Stuttgart, se află în atenția celor de la Bayern Munchen.

Fostul internațional susține că Federația Română de Fotbal a încercat să ia legătura cu tânărul goalkeeper.

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Seimen s-a născut în Germania, dar ambii săi părinți sunt din România. Până acum, portarul a jucat pentru naționalele de juniori și tineret ale Germaniei.

Ciprian Marica, dezvăluiri despre Dennis Seimen: „A zis că nu se pune problema”

Portarul a început să primească tot mai multe șanse la Stuttgart, iar marți, 20 octombrie, a debutat în Liga Campionilor, în remiza cu Atletico Madrid, scor 1-1.

La o zi după partidă, Marica, fost atacant al lui Stuttgart între 2007 și 2013, a vorbit despre viitorul fotbalistului

„E un super portar. Înțeleg că e deja în vizorul celor de la Bayern. Există deja o ofertă sau în viitorul apropiat i se va face ofertă să plece la Bayern Munchen.

Am vorbit cu cineva de la FRF. Cei de acolo își doreau să ia legătura cu el și le-am făcut rost de contactul lui. Dar, din câte înțeleg, nu îl interesează naționala României. A zis că nu se pune problema”, a spus Ciprian Marica, conform sport.ro.

O paradă a lui Dennis Seimen pe „MHP Arena”. Foto: Imago

Dennis Seimen a debutat în Liga Campionilor la doar 20 de ani

Marți seară, în meciul cu Atletico Madrid, a devenit cel mai tânăr goalkeeper din istoria clubului german care evoluează în Liga Campionilor.

Revenit după accidentare, goalkeeperul care împlinește 21 de ani pe 1 decembrie a debutat în Bundesliga, are două meciuri în campionat, dar nu jucase acasă.

Crescut în academia lui VfB Stuttgart, Seimen a fost împrumutat în sezonul trecut la Paderborn, în liga a doua germană, unde a disputat 36 de meciuri și a contribuit la promovarea echipei în Bundesliga.

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