Cazul plin de învățăminte al unui fotbalist căruia i se reînnoiește contractul și i se mărește salariul și așa mare, deși el nu joacă și nu știe nimeni când va mai juca. O fi sănătos pentru grup un astfel de tratament?

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Un programator apreciat care a elaborat ultimul soft pe vremea când lumea nu știa cine și ce este IA, este convocat de conducerea companiei. Respectivul cam știe la ce să se aștepte.

Surprinzător, șefii îi comunică prelungirea pe durată nedeterminată a contractului și o mărire semnificativă a salariului. Omul care se gândise să își dea demisia, din bun simț față de angajator, acceptă propunerea și, încurajat să muncească, perseverează să vadă ultimele producții de pe Netflix cu sentimentul intim că trăiește într-o lume mai bună.

Bunul doctor

Un chirurg renumit cândva, dar care a operat ultima oară pe când robotica în medicină era o poveste SF, primește din partea șefilor propunerea de a-și lua un an sabatic, pe cheltuiala spitalului, cu bonusurile aferente care să acopere cheltuielile călătoriilor de documentare în Patagonia și în Insula Paștelui.

La întoarcere, pe doctorul nostru îl așteaptă un post de director medical și obligația de a fi prezent la toate congresele internaționale, pentru a-i degreva de această corvoadă pe mai tinerii lui colegi chirurgi care trebuie să opereze. Doctorul acceptă, dar cu o condiție. Să nu fie obligat să se pensioneze până la vârsta de 80 de ani.

Nu trăiește nimeni din ce a făcut ieri

În lumea reală așa ceva este de neconceput. Oriunde în altă parte decât în fotbal, este absurd să fii premiat și răsplătit pentru in-activitate. Medicul, constructorul, agricultorul și programatorul trebuie să producă ceva zi de zi. Nu trăiește nimeni din ce a făcut ieri, alaltăieri.

În fotbal e altfel. Fotbalul este o lume paralelă, în care ți se acordă credit fără să pui nimic zălog. În fotbal visele cele mai trăznite prind viață. În fotbal poți primi un contract nou, nouț pe încă 3 sezoane și un salariu lunar de 20.000 de euro (plus bonusuri de performanță) deși ești în continuare accidentat și nimeni nu se încumetă să spună când ai putea reveni.

Deși de când te-ai transferat la Dinamo, iar din 31 de meciuri posibile nu ai apărut pe teren decât de 8 ori, înscriind un gol în singura partidă în care ai evoluat ca titular. Deși, deși, deși.

Noi credem în știrile oficiale!

Acesta este cazul fotbalistului George Pușcaș. Probabil că George este născut într-o zodie norocoasă, deși aparent este un ghinionist.

Cel mai probabil, atacantul de 30 de ani a dat peste niște oameni drăguți, care vor să-l plătească până la calendele dinamovești, pe considerentul că băiatul și-ar fi riscat sănătatea la un moment dat.

Lucru mai degrabă neadevărat, pentru că fotbalistul nu s-a operat de pubalgie la finalul sezonului trecut nu din spirit de sacrificiu, ci pentru că ezita, fiind sfătuit pe atunci chiar de medici să evite intervenția chirurgicală. Cel puțin acestea erau știrile oficiale propagate dinspre club. Iar noi le luăm în serios.

Beton!

Ce urmează pentru Pușcaș, în afară că are contract beton, ca betonul armat care urmează să fie turnat la noul stadion, nu știe nimeni. Sunt insideri care pretind că situația lui medicală este departe de a se fi îmbunătățit. În lipsa unei evaluări clare și a unor știri transparente ne aflăm pe teritoriul presupunerilor.

George Pușcaș

Până la urmă, Dinamo este o afacere privată în care niște acționari și niște sponsori bagă bani. După rezultatele de acum ale echipei, cu folos. Posibil că acești investitori au și fantezii sau vor să blufeze. Așa că e treaba lor ce fac cu acești bani, fie că îi dau lui Pușcaș să se refacă la SPA sau lui Mazilu să frece banca de rezerve.

Înapoi în fantasticul fotbal

Salariul lui Pușcaș nefiind ban public, nu poți decât să constați și să îți pară cumva rău că nu te-ai apucat și tu de fotbal. Dar din exterior se vede ciudat, iar pentru colegii lui de echipă nu poate fi un stimul.

În orice companie sănătoasă, lucrurile merg bine atât timp cât oamenii știu că salariile sunt distribuite echilibrat. Nu egal, dar în funcție de importanța și de calitatea muncii depuse. E adevărat, așa se întâmplă în lumea reală, nu în fotbal.